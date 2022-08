Isabella Rossellini, incontro ravvicinato con i cinghiali a Roma/ Il video scatena il web: “Siamo invasi!”

Isabella Rossellini, incontro ravvicinato con i cinghiali a Roma: il video

Ennesimo video di cinghiali tra le strade di Roma. È quello postato questa volta da Isabella Rossellini, celebre attrice nonché figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini. Tornata nella Capitale da qualche giorno, ieri la Rossellini si è imbattuta in due cinghiali che rovistavano intorno ad un cassonetto della spazzatura. Con occhi sgranati ed evidente stupore, l’attrice, divertita, ha ripreso la scena per poi postarla sul suo profilo Instagram.

Daniele Cassioli, atleta non vedente di sci nautico/ "So prendere in giro il destino"

“Wild board running around the streets of Rome”, cioè ‘I cinghiali corrono per le strade di Roma’, si legge poi sotto al video condiviso. Lo stupore sul volto di Isabella Rossellini non è però di certo quello dei romani che hanno commentato il post tra sarcasmo e arrendevolezza.

Isabella Rossellini e il video con i cinghiali: il web si scatena tra ironia e allarme

Tra i commenti al video c’è allora chi le scrive: “Questa è la nostra Italia anche se sembra la tua fattoria!!! Bentornata”. Altri la prendono con ironia: “Isabe’ ce sei nata a Roma, ‘o sai che nun se famo manca’ gnente!!!”, o ancora “Carini …hanno scoperto che c’ è cibo nelle città dal momento che le amministrazioni non provvedono a pulire lo fanno i cinghiali”. E ancora qualcuno le fa notare che non è certo una novità incontrarli: “Che strano incontro…. Ne siamo invasi!”

ABITO DA SPOSA FEDERICA PELLEGRINI/ Niente Giorgio Armani: per il matrimonio vestirà Nicole

Isabella Rossellini, nata e cresciuta a Roma, da pochi giorni è rientrata nella sua città natale. Di certo dalla sua espressione meravigliata pare non fosse affatto a conoscenza del problema cinghiali che ormai da lungo tempo affligge la Capitale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isabella Rossellini (@isabellarossellini)

LEGGI ANCHE:

Carlotta Dell'Isola conferma la crisi col marito Nello Sorrentino/ Matrimonio a rischio? Lei chiarisce

© RIPRODUZIONE RISERVATA