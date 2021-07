Isadora Nascimento, fidanzata Emerson Palmieri/ Un grande amore e un figlio a unirli

Isadora Nascimento è la compagna di Emerson Palmieri dos Santos, calciatore italiano, difensore del Chelsea e della nazionale italiana di calcio che si gioca il tutto per tutto durante la finale di Italia-Inghilterra per la vittoria degli Europei 2020. Il calciatore è da tantissimi anni legato alla bellissima Isadora; un amore scoppiato quando il campione aveva soli 16 anni e giocava nella squadra del Santos, la sua città natale.

Un grande amore tra i due che nel 2018 sono diventati anche genitori. Sul conto di Isidora si conoscono davvero pochissime informazioni: a cominciare dagli anni, ma quello che possiamo dirvi che è una ragazza molto attiva sui social dove posta diverse foto e cura un blog dedicato al mondo del fitness. Su Instagram è seguita da più 11mila follower, ma non pubblica nessuna foto né con il compagno né tantomeno con il figlio. Un comportamento che fa pensare quanto sia una donna riservata, discreta e molto attenta alla sua vita privata e personale.

Isidora Nascimento e Emerson Palmieri dos Santos: insieme dall’età di 16 anni

Una scelta comprensibile quella di Isidora Nascimento che preferisce di gran lunga lasciare i riflettori del mondo del gossip ben lontani dal suo privato. La storia con Emerson Palmieri dos Santos prosegue da tantissimi anni e i due vivono tra l’Italia e l’Inghilterra. Emerson Palmieri dos Santos, meglio conosciuto come Emerson Palmieri, da diversi anni ha ricevuto la cittadinanza italiana in quanto un suo parente era di origini italiani. Per la precisione era originario di Rossano, in provincia di Reggio Calabria. Così nel 2017 il commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio Giampiero Ventura lo scelse per uno stage a Coverciano riservato ai calciatori emergenti e da lì ha cominciato il suo cammino in Nazionale. Il suo percorso calcistico in Italia è cominciato col Palermo e poi con tre anni alla Roma fino al passaggio al Chelsea dove ha vinto la Champions League nel 2021.

