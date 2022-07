Isco alla Roma?/ Calciomercato news, l’ex Real sarebbe vicino a firmare da svincolato

Calciomercato news, torna di moda la pista che porterebbe Isco alla Roma

La finestra di calciomercato estivo è cominciata ufficialmente soltanto da pochi giorni ma le indiscrezioni non mancano di certo ed in queste ore sembra tornare a prendere quota la possibilità di vedere Isco alla Roma. Il trentenne era già stato accostato ai giallorossi in più di un’occasione in passato sebbene la sua volontà sia stata sempre quella di continuare a giocarsi le sue carte nel Real Madrid, società che però non gli ha rinnovato il contratto al termine dell’annata 2021/2022 conclusa raccimolando due reti in 17 presenze tra campionato e coppe per un totale di 407 minuti disputati in campo.

Secondo quanto rivelato dalla stampa spagnola di AS, Isco sarebbe ormai vicino a firmare da svincolato il nuovo contratto che lo legherà alla Roma di Josè Mourinho, tecnico che potrebbe inoltre agevolare quest’operazione vantando ottimi rapporti con il procuratore del calciatore, ovvero l’agente Jorge Mendes. Il gm Tiago Pinto ha già spiegato di non avere fretta essendo il mercato ancora molto lungo ma la sensazione è che l’affare potrebbe concretizzarsi nei giorni a venire.

Calciomercato news, Isco alla Roma dopo i tanti rumors

L’approdo di Isco alla Roma potrebbe dunque avvenire dopo i tanti rumors che lo vedevano nella Capitale già ad esempio durante il calciomercato di gennaio, quando appunto si pensava che potesse partire consentendo al Real Madrid di non perderlo a parametro zero a luglio. Il profilo di Isco sarebbe infine stato individuato per sostituire l’armeno Henrikh Mkhitaryan, il quale ha firmato con l’Inter da svincolato al termine del suo contratto con i giallorossi.

