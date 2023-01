Iscrizione a scuola dal 9 gennaio/ Come fare domanda e criteri di ammissione: novità

Click day per l’iscrizione alle scuole elementari, medi e superiori. I genitori potranno presentare domanda a partire da lunedì 9 gennaio 2023, precisamente dalle 8 della mattina. Tra le novità di quest’anno, l’ordine di arrivo delle domande non sarà influente ai fini dell’ammissione, dunque non ci sarà la necessità di precipitarsi a compilare in tutta fretta la propria domanda. Infatti, ci sarà tempo per effettuare o perfezionare l’iscrizione fino alle ore 20 del 30 gennaio 2023. I genitori che devono iscrivere i propri figli a scuola devono essere in possesso di un’identità digitale tra SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Tramite la propria identità digitale infatti le famiglie possono accedere al servizio ‘Iscrizioni Online’ che si trova sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito e che notificherà tramite mail o AppIo l’iter della domanda. La procedura di iscrizione può avvenire per via cartacea soltanto nei casi delle scuole dell’infanzia, quelle delle province autonome di Trento e Bolzano e i centri di istruzione per adulti. I genitori potranno presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun figlio.

Iscrizione a scuola, criteri di ammissione delle domande e obbligo vaccinale

Iscrizione a scuola, in una nota inviata alle scuole il Ministero ha comunicato alcuni suggerimenti relativi ai criteri di precedenza nell’accogliere le domande. In primis i “principi di ragionevolezza”, come li ha definiti il Ministero stesso, sconsigliando invece “l’esito di eventuali test di valutazione come criterio di precedenza”. Sconsigliato anche il ricorso all’estrazione a sorte. Per quanto riguarda le scuole materne l’iscrizione avviene per via cartacea e riguarderà i bambini tra i 3 e i 5 anni, purché siano compiuti entro il 31 dicembre 2023. Per i bambini che compiranno 3 anni entro il 30 aprile 2024, sarà possibile procedere all’iscrizione nel caso vi siano dei posti d’avanzo. I genitori potranno optare per tempo normale (40 ore settimanali), ridotto (25 ore) o esteso (fino a 50 ore).

Per le scuole materne, nel caso le famiglie non abbiano regolarizzato l’obbligo vaccinale dei bambini (in relazione alle dieci vaccinazioni disposte per legge) allora vedranno decadere la domanda di iscrizione. Se l’obbligo vaccinale non viene regolarizzato alle scuole elementari, medie e superiori, lo studente non sarà escluso dalla scuola ma la famiglia sarà soggetta a una sanzione pecuniaria per un importo compreso tra 100 e 500 euro.

Iscrizione alle scuole elementari, medie e secondarie: a che età iscrivere i figli

Iscrizioni online alla scuola elementare, i genitori possono scegliere le articolazioni dell’orario settimanale tra 24 ore, 27 ore (elevabili fino a 30) o 40 ore (tempo pieno). Alle elementari si potranno iscrivere i bambini che compiranno 6 anni di età entro il 31 dicembre 2023. I genitori potranno presentare domanda anche per i bambini che avranno 6 anni entro il 30 aprile 2024, ma il Ministero ha consigliato alle famiglie di tenere conto delle indicazioni fornite dai docenti delle scuole dell’infanzia prima di optare per un’eventuale iscrizione anticipata.

Nel caso dell’iscrizione alle scuole secondarie di primo grado, i genitori potranno scegliere un orario settimanale su 30 ore oppure su 36 ore, elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato) e potranno indicare un massimo di altri due istituti. Nella scuola secondaria di secondo grado si potrà scegliere l’indirizzo di studio e indicare fino a un massimo di altri due istituti.











