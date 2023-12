Iscrizione anno scolastico 2024-2025/ Dal 18 gennaio al 10 febbraio: ecco tutte le novità

La finestra per l’iscrizione al nuovo anno scolastico è stata posticipata di una decina di giorni, così come sottolineato dai colleghi de IlSole24Ore. Il ministero dell’istruzione e del merito, in occasione di una informativa ai sindacati, ha reso pubblico che le domande delle famiglie per l’iscrizione dell’anno scolastico 2024-2025 potranno essere inoltrate dal 18 gennaio fino al 10 febbraio (nel 2023 il periodo era stato 9-30 gennaio). Cambiano le tempistiche ma anche le modalità di iscrizione visto che dall’anno prossimo entrerà in vigore Unica, nuova piattaforma del Mim lancia ad aprile a seguito di una direttiva del ministro Giuseppe Valditara.

L’iscrizione via digitale vale per tutte le classi, quindi dalle elementari alle superiori passando dalle medie, ovviamente statali, oltre “che per i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono alla procedura telematica”, precisa Il Sole 24 Ore. Non ci sono invece novità per quanto riguarda l’iscrizione alla scuola primaria, che resta sempre cartacea.

ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2024-2025: IL LICEO MADE IN ITALY E L’ISTITUTO 4+2

Ci sono anche altre due novità per l’iscrizione all’anno scolastico 2024-2025 riguardanti chi dovrà andare in prima superiore; prima di tutto ci sarà una nuova filiera tecnologico-professionale (“4+2” con quattro anni di superiori e due di Its Academy), che scatterà dal settembre dell’anno prossimo negli istituti che si candideranno con una sperimentazione nazionale; presente inoltre il liceo del Made In Italy, per cui però si è ancora in attesa del Ddl che lo trasformi in legge.

Il quotidiano finanziario sottolinea inoltre che il documento con le indicazioni alle famiglie dovrebbe richiamare l’attenzione sulle sanzioni che sono state inasprite in merito al mancato rispetto dell’obbligo scolastico introdotto con il decreto Caivano e contenente anche un paragrafo apposito per quegli alunni in situazione di adozione, a seguito dell’aggiornamento delle relative linee di indirizzo da parte del Mim. Vi ricordiamo infine la possibilità di seguire l’iter di iscrizione tramite app dedicata.

