A seguito dell’incontro tenutosi lo scorso 26 novembre tra organizzazioni sindacali e MIM è stata emessa la circolare con date e modalità riguardanti le iscrizioni scuola per l’a.s 2025/26. La domanda andrà presentata per le prime classi di ogni ordine e grado scolastico a partire dalle ore 8 dell’8 gennaio 2025 e fino alle ore 20 del 31 gennaio 2025, attraverso la Piattaforma Unica, alla sezione ‘Orientamento’, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). I genitori avranno quindi a disposizione 3 settimane di tempo per completare la procedura online dedicata alla scuole statali, oltre che a quelle paritarie che hanno aderito su base volontaria.

Come viene specificato su Open le scuole dell’infanzia sono escluse. In questo caso infatti le iscrizioni restano in modalità cartacea. I genitori dovranno quindi compilare un modulo e consegnarlo alla segreteria della scuola prescelta. Stessa modalità è prevista inoltre per le scuole delle province autonome di Valle d’Aosta, Trento e Bolzano.

ISCRIZIONI A SCUOLA: I PASSAGGI PER COMPILARE LA DOMANDA E ALCUNE PRECISAZIONI

La domanda dedicata alle iscrizioni scolastiche comprende 3 sezioni: una dedicata ai dati dell’alunno, la seconda riguardante i dati dei genitori e la terza rivolta alla scelta della scuola. Si può indicare anche fino a 3 opzioni, che verranno considerate solo nel caso in cui la scuola di prima scelta non abbia posti disponibili. La domanda, durante il periodo di apertura della finestra temporale, potrà essere compilata a più riprese, salvando di volta in volta i dati e tenendola in modalità ‘ bozza’ finchè non si decide di inoltrarla.

Una volta inoltrata, verrà inviata un’email di conferma e non si potrà più effettuare modifiche. Qualora si necessitasse di correzioni occorrerà contattare direttamente la scuola destinataria entro comunque la data del 31 gennaio. Concluso il periodo delle iscrizioni la scuola destinataria valuterà la domanda e confermerà l’accettazione. In caso di indisponibilità di posti, la domanda sarà trasferita automaticamente alla seconda o terza scelta indicata. Lo stato di avanzamento della richiesta può essere seguita in tempo reale nell’area riservata della piattaforma Unica .