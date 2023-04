Isobel, crollo ad Amici 2023: piange per le foto di famiglia/ Interviene Maria De Filippi

Isobel piange ad Amici 2023 per la sua famiglia: momento toccante in studio

Non riesce a trattenere le lacrime Isobel quando, nel corso del sesto serale di Amici 2023, Maria De Filippi la mette di fronte ad una serie di fotografie che la immortalano insieme alla sua famiglia in vari momenti della sua infanzia e adolescenza. È una coreografia del nuovo serale a prevedere che Isobel balli sulle note di ‘Che sia benedetta’ di Fiorella Mannoia, con alle spalle le immagini della sua infanzia.

Il mix di emozioni che scatena in lei la musica e le foto creano una magia e commuovono in primis proprio la ballerina di Amici 22. E a poco serve che, prima che parta la musica, Maria De Filippi le mostri cosa la attende dietro il led e quali saranno le immagini che andrà a vedere; Isobel conclude la coreografia in un fiume di lacrime e si prende qualche secondo da sola prima di tornare al centro dello studio.

Isobel, crollo ad Amici 22: interviene Maria De Filippi

L’emozione della ballerina di Amici 22 è d’altronde fortemente accentuata dal fatto che la sua famiglia sia in Australia e che, dunque, lei sia lontana da loro da mesi e di molti chilometri. È per lo stesso motivo che Giuseppe Giofrè si commuove vedendola ballare: il ballerino e giurato del serale di Amici 2023 rivela di sapere molto bene cosa significa stare lontani dalla propria famiglia per tanto tempo. Subito dopo l’esito della votazione, vedendo ancora Isobel in lacrime, Maria De Filippi decide di intervenire, raggiungendo la ragazza e consolandola.

