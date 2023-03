Isobel Fetiye Kinnear, chi é la concorrente di Amici?/ Rottura con Cricca: lo spoiler

Amici 2023, chi é la concorrente Isobel Fetiye Kinnear: la vita e la carriera, passando per il talent show

Può dirsi una delle giovani promesse del talent show targato Amici 2023, Isobel Fetiye Kinnear, che fa ora parlare di sé anche per via di Cricca, e non solo per il talento di ballerina. Ma chi é Isobel Fetiye Kinnear? La giovane modern dancer é nativa dell”Australia, classe 2003 e sin dalla tenera età si direbbe un’appassionata di danza. Il suo percorso di studio della danza da concorrente di Amici 2023 non ha inizio con il via al talent, di settembre 2022, ma più tardi, e solo con la sfida che la vede trionfare al confronto con Claudia Bentrovato, una volta raggiunta la padronanza di un livello basic della lingua italiana con gli studi avviati in Australia della lingua parlata ad Amici. Requisito essenziale per la partecipazione al talent di Maria De Filippi é per i talenti stranieri, quindi, la padronanza della lingua del Belpaese. Ma ben oltre il talent la carriera di Isobel ha il via anche prima, come ballerina, complici gli studi della disciplina del ballo avviato sin dall’età di 3 anni, che le assicurano una tecnica di spicco per diverse esperienze formative e di lavoro. Tanto che Isobel prende parte alla compagnia Dream Dance Company, con cui lavora. E nell’estate 2022 partecipa ha ad uno stage con l’ex Amici 21, Christian Stefanelli, allievo di Raimondo Todaro nello scorso anno ad Amici di Maria De Filippi.

Il percorso ad Amici 2023, per Isobel Fetiye Kinnear, é suggellato dal consenso di Alessandra Celentano, che promuove l’australiana come un membro della squadra capeggiata per il ballo con l’insegnante di canto Rudy Zerbi, al serale, in partenza con la prima puntata il 18 marzo 2023.

Isobel Fetiye Kinnear, il web segnala la rottura ad Amici 2023 con…

La giovane non fa squadra, tuttavia, con Cricca, il cantautore passato al centro del gossip come il suo presunto “fidanzato” per una serie di effusioni registratesi tra loro nella scuola dei talenti, che si avvia al serale di Amici 2023. E la divisione tra squadre rivali avrebbe compromesso l’amore tra i due giovani, tanto da determinarne la fine. O almeno questo é il sospetto che nasce nell’occhio pubblico del web, alla visione di un particolare che non sfugge del daytime datato 17 marzo 2023, in onda al posto di Uomini e donne nella programmazione Mediaset in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online: “Ragazzi i criccobel 100% si sono lasciati, si vede”, “Ma Cricca che piange guardando il filmato tra lui e Isobel? Si sono lasciati?”, si legge tra le segnalazioni web. Staremo a vedere se i diretti interessati daranno conferma o smentita della voce.

Per la puntata di apertura dell’atteso serale, dall’alto del seguito social stimato oltre 140mila follower Isobel Fetiye Kinnear é chiamata ad un guanto di sfida contro Maddalena Svevi. Chi la spunterà?

