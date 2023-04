Isobel sempre più vicina a vincere Amici 2023?/ Il gesto di Giuseppe Giofrè e l’indizio nel serale

Amici 2023, Isobel conquista Giuseppe Giofrè durante il sesto serale: lo spoiler

Isobel Fetiye Kinnear é la favorita, tra i candidati in corsa per un posto alla finale di Amici 2023, al titolo di vincitore finale del circuito ballo del talent show di Maria De Filippi. O almeno questo é quanto si deduce dall’andamento delle gare finora disputate al serale dalla ballerina. D’altronde, anche nel corso del sesto serale, l’allieva della maestra Celentano sarà protagonista di un momento molto importante, dal quale ne conseguiranno nuovi elogi.

Isobel, nel mezzo della sfida a tre squadre del sesto serale che anticipa la finale di Amici 2023, riuscirà ad emozionare il giudice rappresentativo del circuito ballo Giuseppe Giofré. E la preannunciata commozione suscitata nel giudice di Amici, che non a caso potrebbe rivelarsi un momento tv particolarmente apprezzato dall’occhio pubblico, farebbe di Isobel una papabile finalista e al contempo candidata al titolo di vincitrice del circuito ballo, ad Amici 2023.

Isobel di Amici 22 come Giuseppe Giofré: la passione che li accomuna

Grazie ad una sentita performance sulle note di Fiorella Mannoia, la ballerina allieva di Alessandra Celentano riuscirà a toccare Giuseppe nel profondo e ad emozionarlo. E non é azzardata la possibilità che Isobel possa, presto, consacrarsi come un talento di risonanza International come Giofré, complice il comune denominatore tra le due parti: entrambi i ballerini si dicono infatti ispirati all’idolo pop Britney Spears, la popstar americana sulle cui note sia Isobel che Giofré si lasciano immortalare in video di coreografie esclusive, via social. E se questi sono gli indizi che arrivano dai social, altrettanto chiari appaiono quelli visti durante le prime cinque puntate del serale, che hanno consacrato Isobel come certa finalista di Amici 22 e, probabilmente, anche come vincitrice di questa edizione.

