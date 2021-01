Isola dei Famosi 2021, chi sono i naufraghi?/ Due nomi stuzzicanti e…

L’Isola dei Famosi 2021 è pronta a tornare anche se non si sanno ancora i nomi dei nuovi naufraghi. In realtà nelle ultime settimane hanno iniziato a circolare vari rumors in grado di far aumentare la curiosità del pubblico italiano. TvBlog ha fatto due nomi che fanno sfregare le mani agli appassionati di televisione e gossip: Asia Argento e Brando Giorgi. Il portale sottolinea che per l’ex di Morgan, che ha vissuto da poco la tragedia della morte della mamma Daria Nicolodi, siano solo da limare alcuni dettagli sul contratto, ma che la firma sia praticamente a un passo. Il nome di Brando invece è arrivato nelle ultime ore, ma sembra altrettanto certo.

Isola dei famosi 2021, le prime anticipazioni

Sono interessanti le prime anticipazioni de l’Isola dei Famosi 2021. Intanto pare che il reality show si svolgerà ancora una volta in Honduras, con decaduta l’ipotesi Isole Canarie come era circolato per via della pandemia da Coronavirus. Oltre a Asia Argento e Brando Giorgi si sono fatti tanti altri nomi ma che al momento non sono stati confermati. Tra questi troviamo diversi ex protagonisti di Uomini e Donne come Giorgio Manetti, Andrea Cerioli e Nicola Vivarelli. Si parla inoltre dell’ex annunciatrice Alessandra Canale e di Marco Baldini. Attenzione anche alla vita di Pamela Prati, non sarà però la showgirl a partecipare ma probabilmente il suo ex fidanzato Luigi Oliva.



