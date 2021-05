Brutte notizie per i fan di quello che fino ad adesso è stato il protagonista indiscusso dell’Isola dei Famosi 2021: Ubaldo Lanzo. Il cromatologo arrivato in sordina, è subito riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nel programma fino a che non è successo qualcosa di preoccupante. Il calo si è fatto sentire anche in lui che, in queste settimane, non si è mai tirato indietro dandosi da fare sia cercando di dare conforto ai suoi compagni e sia con lavori manuali, anche i più duri e complicati, e adesso? Ubaldo Lanzo sembra sull’orlo di una vera e propria crisi e forse quel crollo a cui abbiamo assistito nella diretta di lunedì scorso durante la prova che ha fatto completamente strisciando a terra, era solo un segnale. Ma come sta adesso?

Ubaldo Lanzo si ritira dall’Isola dei Famosi 2021? Accertamenti medici dopo malore, come sta?

Al momento non sappiamo ancora cosa è successo di preciso perché la rivelazione arriverà solo nel pomeriggio quando andrà in onda il daytime e, quindi, scopriremo con più particolari quello che è successo al cromatologo. Sembra che Ubaldo Lanzo abbia accusato un malore e che per questo si è deciso di fare degli approfondimenti medici portandolo via in barca tra i cori dei suoi compagni che lo amano tutti allo stesso modo. Nei giorni scorsi è toccato ad Andrea Cerioli allontanarsi per una serie di controlli ma sembra che poi il bolognese è tornato indietro e si è ricongiunto agli altri protagonisti, cosa ne sarà di Ubaldo Lanzo?

