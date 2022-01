Isola dei Famosi 2022/ Alvin inviato, Vaporidis e fratelli Tavassi concorrenti: rumor

A un mese e mezzo dalla fine del Grande Fratello Vip 2022, Canale 5 si prepara già al reality che andrà poi a prendere il suo posto nella prima serata: l’Isola dei Famosi. Il reality più selvaggio della Tv torna tra conferme e novità. L’edizione 2022 vedrà nuovamente al timone Ilary Blasi. Inviato sul campo, invece, Alvin, che fa il suo ritorno dopo lo stop di un anno che ha visto al suo posto Massimiliano Rosolino. Pare cambi invece il gruppo di opinionisti: Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini lasciano il posto a Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Ciò che invece sembra essere certo è che i big in gara, quest’anno, saranno divisi in “coppie” e “single”. Per quanto invece riguarda il cast, possiamo dire che si preannuncia già decisamente interessante. Tra i prossimi naufraghi, infatti, spuntano i nomi di: Antonio Zequila e Simona Tagli, Lory Del Santo e il baby fidanzato Marco Cucolo, Guendalina Tavassi e il fratello.

Isola dei Famosi 2022, i nomi (quasi) certi del cast di concorrenti

Confermata anche nel cast di concorrenti l’ex gieffine Matilde Brandi e Carmen Di Pietro (in gara con il figlio Alessandro). Sorpresa invece di questo cast è l’attore Nicolas Vaporidis. Ancora non ufficiale il nome del partner di Floriana Secondi, la scelta verterà comunque su un componente della sua famiglia. Stessa cosa per Ilona Staller, inizialmente in gara con il figlio. Pronta a gareggiare anche da sola, pare sbarcherà comunque in coppia, con un alleato ancora da svelare. I primi rumor, insomma, preannunciano un cast particolarmente interessante.

