Isola dei Famosi 2023: saltano nomi per Piersilvio Berlusconi?/ “Fuori Onestini Jr…”

Isola dei Famosi 2023: cast rivoluzionato per scelta di Piersilvio Berlusconi?

Dopo sei, lunghi mesi di Grande Fratello Vip, il pubblico di canale 5 potrà seguire le avventure dei naufraghi dell’Isola dei famosi che, dal 17 aprile, animeranno le spiagge dell’Honduras. Il cast non è stato ancora totalmente annunciato e, finora, i nomi ufficiali sono quelli dell’ex suora Cristina Scuccia, la modella, ex concorrente di Pechino Express e amica di Nikita Pelizon, Helena Prestes, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini e Fiore Argento. Gli altri nomi non sono ancora stati ufficializzati, ma pare che, nelle ultime settimane, alcuni nomi considerati certi, siano stati fatti fuori per rispettare il volere di Piersilvio Berlusconi.

GF Vip: Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono innamorati?/ Gli indizi social

Dopo essere intervenuto sul Grande Fratello Vip cambiando in corsa alcune dinamiche del reality e opponendosi a determinati atteggiamenti tollerati fino al suo intervento, pare che il figlio di Silvio Berlusconi voglia un’edizione senza colpi di scena in negativo.

Gianmarco Onestini e Luca Di Carlo fuori dall’Isola dei Famosi 2023?

Secondo alcune indiscrezioni, ad essere rimasti fuori dal cast dell’Isola dei Famosi 2023 sarebbero Gianmarco Onestini, il fratello di Luca Onestini e Luca Di Carlo, l’avvocato amico di Cicciolina, presente in studio nella scorsa edizione del reality show. “Il nostro Alberto Dandolo su Dagospia aveva anticipato i timori dei vertici aziendali sul rischio trash all’Isola dei Famosi, con una maggiore attenzione al cast dopo il “caso GfVip”. Il reality condotto da Ilary Blasi debutterà su Canale 5 lunedì 17 aprile, a Cologno Monzese è però cambiato il vento. Gira voce che ai piani alti, per essere più precisi nella persona di Pier Silvio Berlusconi, abbiano deciso intervenire sul cast modificandolo in extremis”, si legge su Dagospia.

Amici 22 Serale 2023/ Anticipazioni registrazione 8 aprile e eliminato: i cantanti di Arisa a rischio

“Diversi nomi chiusi sono saltati all’ultimo, due esempi? Il prezzemolino Gianmarco Onestini e l’avvocato Luca Di Carlo, fidanzato della pornostar Cicciolina. E non sarebbero gli unici… Novità anche sul fronte autori, torna Peppi Nocera. Berlusconi non ha avuto una svolta “buonista”, nemmeno “bacchettona”. Come per il reality di Signorini si cerca una linea più frenata, anche per ragioni pubblicitarie”, si legge ancora su Dagospia.

LEGGI ANCHE:

Alfonso Signorini, annullata la festa post GF Vip/ "Preoccupato per Berlusconi…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA