Isola dei Famosi 2024: confessionali pilotati e montaggi studiati?/ L’ex vincitore svela tutto

Isola dei Famosi 2024: Nino formicola svela i segreti del reality

Cosa accade davvero sull’Isola dei Famosi 2024? Tutto ciò che accade è reale? Con l’inizio della nuova edizione del reality tornano le domande che il popolo del web è solito farsi quando in tv parte un reality. Non essendoci la diretta, in tanti si chiedono se tutte le dinamiche siano reali. A rispondere a tutte le domande è non solo un ex concorrente dell’Isola dei Famosi, ma soprattutto uno dei vincitori più amati degli ultimi anni. Si tratta di Nino Formicola che ha partecipato al reality nel 2018. Nel cast di quell’edizione c’erano Eva Henger, Francesco Monte, Nadia Rinaldi, Francesca Cipriani, Giucas Casella e Cecilia Capriotti e a trionfare fu proprio il comico.

In un’intervista rilasciata a Tag24, a distanza di anni, Nino Formicola ha svelato alcuni retroscena sull’Isola dei Famosi soffermandosi, in particolare, sui montaggi dei filmati e sui confessionali.

Le parole di Nino Formicola sull’Isola dei Famosi 2024

“Se i montaggi sono pilotati? Si, se per caso tu non stai attento a questo, poi rischi che nel montaggio si possano mettere insieme delle cose a seconda delle direzione che intendono prendere. Il trucco è cercare di non farsi pilotare”. Con queste parole, Nino Formicola ha spiegato come vengono fatti i montaggi delle varie clip che vengono mandate in onda durante il daytime o le puntate serali.

Inoltre, sui confessionali ha detto: “Nei confessionali ti fanno delle domande in cui le tue risposte poi portano automaticamente a delle situazioni. Allora, se tu sei un addetto ai lavori, lo capisci, io avevo capito. Infatti, quando mi facevano domande, io dicevo, “sentite ragazzi, non si viene a rubare la casa del ladro, io non rispondo a una domanda del genere”. Per fare un esempio, se ti chiedevano di un’antipatia”.











