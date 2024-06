Isola dei famosi 2024, perché ha vinto Aras Senol/ Dalla popolarità con Terra Amara alle sfide affrontate

Perché Aras Senol ha vinto l’Isola dei famosi 2024: cosa ha conquistato di lui

Il vincitore dell’Isola dei famosi 2024 è Aras Senol. Al termine di un’edizione più breve del previsto caratterizzata da un cambio alla conduzione, l’arrivo di Vladimir Luxuria al posto di Ilary Blasi e dagli ascolti tutt’altro che entusiasmanti (come lo stesso Pier Silvio Berlusconi ha ricordato durante una conferenza stampa) a trionfare è l’attore turco. Risultato impensabile fino a pochi giorni primi quando il super favorito alla vittoria era Edoardo Stoppa e buone chance avevano il ‘cattivo’ da reality per eccellenza Artur Dainese ed il simpatico divertente Edoardo Franco, ex vincitore di MasterChef 2022.

Non resta da chiedersi, quindi, perché ha vinto Aras Senol l’Isola dei famosi 2024, quali sono o possono essere i motivi che hanno portato alla vittoria il giovane attore turco conosciuto soprattutto per il ruolo di Cetin Ciğerci in Terra Amara. L’affetto del pubblico della soap opera sicuramente ha giocato un ruolo importante ma non solo. Il 31enne in questi due mesi di permanenza nel reality si è distinto per educazione, dolcezza, ma anche grinta e determinazione. Ha creato dei solidi e profondi legami di amicizia con altri naufraghi senza mai essere protagonista di aspre liti e discussioni.

Isola dei famosi 2024, ecco perché ha vinto Aras Senol: montepremi devoluto alla fondazione di Giulia Cecchettin

Sbarcato in Honduras sin dall’inizio poco dopo è stato costretto all’isolamento per alcuni giorni a causa del Covid a cui era risultato positivo. Aras Senol all’Isola dei famosi 2024 innanzitutto ha dovuto fronteggiare i problemi di lingua e la sua poca conoscenza dell’italiano. Sin da subito si è mostrato dolce e sensibile ma anche determinato ed ha affrontato tutte le sfide con il massimo impegno mentre grazie al suo passato da ex atleta è riuscito a superare brillantemente anche le prove fisiche, per poter incontrare la fidanzata Eylul Sahin, per esempio, ha nuotato per più di 5 minuti nell’oceano per raggiungere un’isolotto lontano 500 metri. Questi sono alcuni dei motivi sul perché Aras Senol ha vinto l’Isola dei famosi 2024.

In semifinale ha commesso uno scivolone, ha ‘tradito’ l’amico fraterno Edoardo Franco nominandolo. I due sono finiti al televoto il cui verdetto è stato annunciato in diretta durante la finale. Lo chef è stato eliminato mentre l’attore ha trionfato con oltre il 75% di preferenze e quello è stato l’inizio della scalata verso la vittoria, Aras Senol ha vinto tutti i televoti flash con percentuali altissime. Proclamato vincitore dell’Isola dei famosi 2024, Aras Senol ha deciso di devolvere parte del montepremi alla fondazione di Giulia Cecchettin, 22enne uccisa dal fidanzato la cui storia, ascoltata a Verissimo, ha colpito nel pronfondo l’attore.











