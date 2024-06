Vincitore Isola dei Famosi 2024, chi è?/ Edoardo Stoppa favorito, ma Aras Senol non molla: il pronostico

Chi sarà il vincitore dell’Isola dei Famosi 2024? Cosa dicono i pronostici

Chi sarà il vincitore dell’Isola dei Famosi 2024? Questa sera, su Canale 5, una serie di televoti flash porteranno il pubblico a decretare il naufrago per eccellenza di questa edizione tra i sei rimasti in gara, che sono: Edoardo Stoppa, Edoardo Franco, Alvina Verecondi Scortecci, Samuel Peron, Aras Senol e Artur Dainese. Tra loro si nasconde il vincitore dell’Isola dei Famosi 2024, ma chi è il favorito o la favorita secondo i pronostici?

Stando alle quote di Eurobet, il concorrente che ha meno possibilità di conquistare la vittoria è Samuel Peron, con una quota di 16.00. Il ballerino e coreografo non avrebbe conquistato fino in fondo il favore del pubblico, che infatti ha preferito premiare Edoardo Franco nel televoto della scorsa settimana, condannando lui e Matilde Brandi, poi definitivamente eliminata.

Edoardo Stoppa è il favorito alla vittoria, ma Aras Senol ed Edoardo Franco non mollano

Chi invece ha tutte le possibilità di essere il vincitore dell’Isola dei Famosi 2024 è Edoardo Stoppa. Stando, infatti, alle quote, l’inviato di Striscia la Notizia, nonché marito di Juliana Moreira, è il naufrago per eccellenza di questa edizione e, con una quota di 1.85, è il favorito a sollevare la coppa del reality. Ma non molto lontano da lui secondo i pronostici c’è la star di Terra Amara Aras Senol. L’attore è infatti ancora in corso per la vittoria, secondo le quote Eurobet, che lo danno a 2.40, dunque non molto lontano da Stoppa. Riuscirà a superare il favorito in corsa, durante la finale dell’Isola dei Famosi?

Non è poi da escludere il colpo di scena, ovvero la vittoria dell’outsider Edoardo Franco. Lo chef si è assicurato in pochi giorni la simpatia del pubblico italiano, che ne ha apprezzato spontaneità e schiettezza. Non ha mai avuto timore di dire la sua, nonostante il fatto di non essere avvezzo alla TV e non essere ‘famoso’. Un comportamento apprezzato dal pubblico dell’Isola dei Famosi 2024 che potrebbe questa sera premiarlo con la vittoria.











