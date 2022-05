Isola dei famosi, ascolti tv lunedì 16 maggio 2022: altro flop/ Vince A Muso duro

Ascolti tv di lunedì 16 maggio: la prima serata

Il film tv “A muso duro – Campioni di vita”, andato in onda ieri sera, lunedì 16 maggio 2022, su Rai 1 ha raccolto davanti al video oltre 4 milioni di telespettatori, conquistando il primo posto negli ascolti tv. Il film, diretto da Marco Pontecorvo, ha raccontato al grande pubblico la storia vera di Antonio Maglio (interpretato da Flavio Insinna), il medico e dirigente dell’INAIL che inventò le Paraolimpiadi, la cui prima edizione si tenne nel 1960. Per quanto riguarda le altre reti, la diciassettesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022, condotta da Ilary Blasi in diretta su Canale 5, ha registrato un calo rispetto alle scorse settimane, con poco più di 2 milioni di spettatori davanti al video. Buoni ascolti per Report, in onda su Rai 3 con il 7,29% di share.

Gli ascolti tv di lunedì 16 maggio

Ieri sera gran parte degli italiani ha seguito il film “A muso duro – Campioni di vita” su Rai 1: la pellicola, ispirata alla storia vera del dottor Antonio Maglio, ha appassionato 4.190.000 spettatori pari al 21.9%. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 16, in onda dalle 21.46 all’1.27, ha raccolto davanti al video 2.332.000 spettatori pari al 17.7% di share (La Isla Bonita di 6 minuti: 1.032.000 – 28%). Su Rai 3 la puntata di Report, condotto da Sigfrido Ranucci, è stata vista da 1.450.000 spettatori pari a uno share del 7.3% (nella presentazione di 12 minuti: 1.223.000 – 5.7%). Il film d’azione Fast and Furious 6, in onda su Italia 1, ha intrattenuto 1.242.000 spettatori, con share del 6.6%. Su Rai 2 Made in Sud ha divertito 881.000 spettatori pari al 5.3% di share, mentre Quarta Repubblica su Rete 4 ha totalizzato 815.000 spettatori con il 5.3% di share.

Ascolti tv della seconda serata

Per quanto riguarda la seconda serata su Italia 1 “Tiki Taka – La repubblica del Pallone” ha registrato nella presentazione 656.000 telespettatori con share del 6,30% e nel programma 370.000 (6,99%). Su Rai 1 “Via delle Storie” ha registrato un netto di 875.000 telespettatori con share del 4,92%. A seguire “S’è Fatta Notte” di Maurizio Costanzo, con ospiti Stefania Orlando e Ottavia Fusco, ha segnato 304.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai 3 “Dilemmi” e “Tg3 LineaNotte” hanno registrato rispettivamente un netto di 714.000 (5,46%) e di 382.000 telespettatori (5,43%). Infine su Rai 2 Re-Start ha registrato 246.000 telespettatori con share 4,37% e Motive su su Rete 4 ha appassionato 175.000 spettatori, pari al 4,21% di share.

