Giorgio Locatelli e le accuse di Chef Nanni: come sono andate le cose

Questa sera si riapre sul piccolo schermo la grande cucina di MasterChef, il celebre talent di Sky tornerà in onda sul piccolo schermo e tra i volti del format rivedremo anche Giorgio Locatelli, che qualche tempo fa è finito al centro di una spiacevole questione, nella quale è finito al centro per accuse e violenza ai danni di un lavoratore, chef Nanni, oggi volto amato dei social. Il cuoco ha raccontato un aneddoto nel suo libro A sentimento: “Un giorno, non pulii correttamente un gambo di rucola e mi sbatterono in faccia un intero mazzo, spaccandomi il labbro” ha confessato il giovane cuoco che spesso regala contenuti di curiose ricette insieme a suo papà.

Giorgio Locatelli ha replicato a tono alla questione, accusando chef Nanni di volersi fare pubblicità per vendere più copie del suo libro: “Sono molto dispiaciuto per questa vicenda, quando ho iniziato con il mio ristorante mi sono sempre detto che non volevo che i miei dipendenti venissero trattati come ero stato trattato io e ho sempre cercato di garantirlo. La mia sensazione è che lui avesse un libro da vendere”.

Giorgio Locatelli rivela: “Quando ho iniziato mi sono sempre detto di non voler trattare male i dipendenti”

Già in passato il rinomato cuoco e volto di Masterchef, di ritorno questa sera sul piccolo schermo, aveva rivelato di essere assolutamente contrario ai maltrattamenti, a maggior ragione sui dipendenti:

“Quando ho iniziato con il mio ristorante mi sono sempre detto che non volevo che i miei dipendenti venissero trattati come ero stato trattato io ed è una cosa che ho sempre tentato di garantire” ha svelato Giorgio Locatelli a riguardo. Da questa sera intanto il pubblico di Sky Uno avrà la possibilità di riabbracciare il rinomato cuoco sul piccolo schermo.

