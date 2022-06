Isola dei Famosi, Mercedesz Henger interessata ad Edoardo Tavassi?/ Parla Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi si apre in una nuova intervista dopo L’isola dei famosi 2022

Guendalina Tavassi torna a raccontarsi ai microfoni di una nuova intervista concessa a Fanpage, reduce dal ritiro volontario a L’isola dei famosi 2022. Ad un passo dalla finale de L’isola dei famosi 2022, che si disputerà in prima serata su Canale 5 il 27 giugno 2022, intanto, Guendalina Tavassi ha rilasciato delle importanti dichiarazioni al noto giornale. Anzitutto, ha rotto il silenzio sulle condizioni di salute del fratello, Edoardo Tavassi, che molto probabilmente dovrà essere operato in seguito all’infortunio subito al ginocchio a L’isola dei famosi 2022, dove si è visto costretto al ritiro dal gioco durante la semifinale, dato il bollettino medico del suo caso piuttosto serio. Ma non solo. Perché, inoltre, Guendalina Tavassi non si è risparmiata neanche su Mercedesz Henger, decretatasi finalista del gioco honduregno e che nel reality made in Honduras si è dichiarata interessata alla conoscenza di Edoardo Tavassi.

Guendalina Tavassi a cuore aperto su Mercedesz Henger

All’Isola dei Famosi Guendalina ha cercato di dividere Edoardo da Mercedesz, non credendo alla veridicità del sedicente interesse della figlia di Eva Henger verso il fratello e, incalzata sulla figlia d’arte nel nuovo intervento, l’ex naufraga ha lasciato intendere di essersi in parte ricreduta sul conto della bionda finalista, anche se con qualche riserva. “A me piace, ma tocca vedere una volta fuori quanto resterà interessata a Edo”, ha infatti fatto sapere Guendalina Tavassi sul conto della figlia d’arte. Insomma, sembra che l’ex naufraga non riesca ancora a convincersi del tutto che la figlia di Eva Henger sia interessata al fratello.

Che Mercedesz Henger riesca a far ricredere Guendalina Tavassi sul suo conto? Staremo a vedere cosa accadrà. Nel frattempo, la finale de L’isola dei famosi si disputerà con una rosa di 6 finalisti: Luca Daffré, Mercedesz Henger, Maria Laura De Vitis, Nicolas Vaporidis, Nick Luciani e Carmen Di Pietro.

