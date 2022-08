Isola dei Famosi testa a testa tra Vaporidis e Tavassi/ Chi sarà il prossimo inviato?

Sembra essere tutto confermato per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, dopo lo strepitoso successo di quest’anno che ha reso l’esperienza dei naufraghi in Honduras la più lunga di tutta la storia del reality, in partenza durante la primavera 2023. Nonostante manchino ancora diversi mesi all’inizio del realty si inizia già a vociferare su chi saranno i nuovi protagonisti in studio e l’inviato speciale dello show.

Le due grandi conferme dello scorso anno sono Ilary Blasi alla conduzione e al suo fianco Vladimir Luxuria come opinionista, mentre Nicola Savino, passato a tv8 potrebbe cedere il suo posto ad Alvin che quest’anno ha ricoperto, come sempre, il ruolo di inviato speciale direttamente dall’Honduras.

Nuovo inviato speciale all’Isola dei Famosi?

Se non ci sono dubbi sulla conduzione dell’Isola dei Famosi e su chi potrebbe essere il sostituto di Nicola Savino la produzione del reality sembra avere ancora qualche dubbio su chi potrebbe essere il prossimo inviato speciale e per ricoprire questo ruolo al momento ci sono due ex concorrenti che lottano fianco a fianco: Nicolas Vaporidis e Edoardo Tavassi.

Entrambi gli ex naufraghi durante la loro esperienza all‘Isola dei Famosi hanno conquistato la stima e la simpatia del pubblico da casa entrambi regalando momenti divertenti a tutti i loro compagni di avventura. La scelta tra i due ex concorrenti, stando a quanto anticipato da Chi, sembra essere molto difficile anche se, Edoardo Tavassi potrebbe avere un leggero vantaggio sull’ex vincitore dello show Nicolas Vaporidis.

