Isolde Kostner chi è la nuova concorrente Isola dei Famosi/ Dalle pista da sci al reality:”La mia famiglia..”

CHI È ISOLDE KOSTNER?

Isolde Kostner è una concorrente ufficiale dell’Isola dei Famosi 2021. L’ex campionessa di sci era attesa in Honduras già dalla scorsa puntata. Il suo sbarco, però, è stato rinviato insieme a quello della modella Beatrice Marchetti con cui, questa sera, nel corso della nuova puntata con Ilary Blasi, si aggregherà agli altri naufraghi dando ufficialmente il via alla sua avventura da naufraga. Fisico da sportiva, mentalità vincente e abituata a compiere grandi sacrifici per poter ottenere risultati, Isolde Kostner ha tutte le caratteristiche necessarie per essere una concorrente perfetta del reality show. Dopo aver indossato per anni le tuta da sci con cui ha collezionato una serie di successi, è pronta ad indossare il costume da bagno per tuffarsi nel mare e andare a caccia di pesci.

Con il suo sorriso, poi, punta a conquistare il cuore del pubblico e quello degli altri concorrenti che cominciano a discutere e a litigare, anche duramente. L’arrivo di Isolde servirà a rasserenare un po’ gli altri naufraghi?

ISOLDE KOSTNER ALL’ISOLA DEI FAMOSI CON LA FAMIGLIA NEL CUORE

Isolde Kostner sbarca all’Isola dei Famosi 2021 con la famiglia nel cuore. Dopo il ritiro, la campionessa trascorre le sue giornate dividendosi tra famiglia e lavoro. Isolde, infatti, gestisce l’attività di famiglia Garni Residence Soraiser a Selva di Val Gardena. Sul sito dell’albergo, come riporta TPI, Isolde, parlando della sua vita, dice: “Mi piace stare a casa con la mia famiglia e mi ritengo fortunata ad avere l’albergo, dove posso lavorare senza muovermi di casa ed essere così presente il più possibile per i bambini e mio marito Werner (sposato nel 2006), che sono al centro della mia vita”. Con l’amore della sua famiglia sempre con sè, dunque, è pronta a tuffarsi totalmente nella sua nuova esperienza da naufraga.

