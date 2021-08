Isolde Kostner/ “Mio marito Werner e la mia migliore amica stavano insieme, poi…”

La storia d’amore tra Isolde Kostner ed il marito Werner Peratonher procede a gonfie vele. Il loro è un matrimonio solido, dal quale sono nati i loro tre figli, David, Gabriel e Philip rispettivamente di 15, 13 e 5 anni. Eppure c’è un retroscena finora rimasto inedito legato proprio al marito dell’ex naufraga e sportiva: prima di convolare a nozze nel 2006 con Isolde lui era fidanzato con la migliore amica della sua futura moglie.

A raccontare alcuni dettagli del loro rapporto è stata proprio Isolde Kostner in una intensa intervista rilasciata al giornale Confidenze. La sportiva, la quale si è fatta conoscere meglio proprio nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, ha spiegato che il marito ha dovuto attendere molto prima di coronare il suo sogno d’amore e pronunciare il fatidico “sì”. Infatti, l’uomo prima di diventare suo marito ha avuto una storia con la sua migliore amica. Nonostante questo ancora oggi rappresenta la sua principale confidente. Solo dopo la fine della loro relazione Werner si è accorto di Isolde, innamorandosene.

ISOLDE KOSTNER E LA STORIA CON IL MARITO WERNER PERATHONHER

Sia chiaro: nessun tradimento ha caratterizzato la storia d’amore tra Isolde Kostner ed il suo futuro marito. Prima di potersi legare a lui, infatti, la sportiva ha voluto esser certa che tutto fosse finito con la sua migliore amica: “A me piaceva, però volevo capire se la storia con la mia amica era davvero finita, quindi gli ho detto che dovevano passare almeno tre anni per poterlo prendere in considerazione”. Una bella prova d’amore per Werner Perathonher che decise di allontanarsi dal loro stesso gruppo di amicizie. Dopo tre anni però è stata la Kostner a farsi avanti, iniziando così una relazione. Dopo cinque anni di fidanzamento è giunto il fatidico “sì”.

Inizialmente, come spiegato dall’ex naufraga, il loro è stato un rapporto a distanza per via dei grandi impegni sportivi. Pur essendo molto diversi i due riescono a compensarsi alla perfezione. Se lei è molto più seriosa, il marito è più espansivo ed estroverso. La coppia aveva progettato di sposarsi dopo i Giochi di Torino ma la gravidanza e la successiva nascita di David ha cambiato piacevolmente i loro piani. I primi tempi non sono stati semplici: “All’inizio io e Werner abbiamo dovuto “amalgamarci” e come tutti abbiamo avuto le nostre liti ma stiamo insieme da 21 anni”, ha confidato Isolde.



