Iss: regole Covid per rientro scuola infanzia/ Mascherine Ffp2 per chi è a rischio e…

In vista del ritorno a scuola, l’Istituto superiore di sanità (Iss) ha avviato una campagna informativa per fare ulteriore chiarezza sulle misure che il governo e le autorità sanitarie hanno deciso di adottare in chiave sicurezza, ma tenendo comunque conto della situazione epidemiologica relativa al Covid. Sui social è apparsa una locandina esplicativa sulle indicazioni a interim per il rientro a scuola, ma riguardanti i servizi educativi per l’infanzia. Sono state quindi sintetizzate sei misure.

In primis, la permanenza solo se si è senza sintomi e febbre, chiaramente anche in assenza di test positivo al Covid. Inoltre, viene evidenziata l’importanza della igiene delle mani e dell’etichetta respiratoria. In quest’ultimo caso, come spiegato proprio dall’Iss in un’altra occasione, ci si riferisce a “specifici comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi (virus etc.), da persona a persona“. Ma nella locandina l’Iss affronta anche il tema delle mascherine.

SCUOLA INFANZIA E COVID, LE MISURE PER IL RIENTRO

Sono tenuti a indossare le mascherine Ffp2 nella scuola dell’infanzia quegli alunni e il personale, quindi anche insegnanti, che sono a rischio di sviluppare forme severe di Covid. Quindi, il riferimento è ai soggetti fragili. Ma l‘Istituto superiore di sanità (Iss) nell’elaborare il cosiddetto quadro delle misure per il ritorno a scuola ha previsto anche delle indicazioni per i dirigenti scolastici. Infatti, è prevista la sanificazione ordinaria, che deve essere periodica, e straordinaria, nel caso in cui dovessero essere registrati e confermati uno o più casi di positività al coronavirus. A tal proposito, è chiaramente fondamentale avere degli strumenti per la gestione non solo dei casi confermati e dei relativi contatti, ma anche dei casi sospetti. Per quanto riguarda poi le varie classi, è altrettanto importante che vi siano ricambi d’aria frequenti per garantire la circolazione dell’aria. Clicca qui per tutte le indicazioni operative.

