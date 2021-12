IT Capitolo 2/ Streaming del film su Italia 1 che offre “uno spettacolo di livello”

It Capitolo 2 è “un sequel che non delude le attese anzi offre uno spettacolo di livello e riesce a rimanere fedele all’opera di Stephen King”. Rudy Salvagnini premia il film su MyMovies con tre stellette e mezzo rispetto alle cinque messe a disposizione e aggiunge: “I personaggi sono delineati in maniera davvero efficace, se non approfondita. Ciascuno di loro è definito attraverso aspetti significativi del carattere per favorire la differenziazione e riuscire a stimolare l’interesse dello spettatore portandolo a interessarsi delle sorti degli stessi. La fluida interazione tra passato e presente e il frequente ritorno ai tempi in cui i protagonisti erano dei bambini aiuta a sottolineare le motivazioni e la profondità del legame che li unisce”. Enrico Danesi sul Giornale di Brescia tende a sottolineare come il film sia “a tinte forti, ma con i tempi della televisione”. In fondo anche il film originale era una miniserie tv quindi sembra che si sia rimasti sullo stesso punto. It Capitolo 2 lo vedremo in prima tv stasera su Italia 1, clicca qui per il video del trailer. Clicca qui per seguirlo in diretta streaming.

Gli avvoltoi hanno fame, non va in onda/ "Sabato, domenica e lunedì" della Wertmüller

Il secondo film tratto dal bestseller di Stephen King

It – Capitolo 2 , distribuita in Italia il 5 settembre 2019, ha ricevuto un’ottima e prevedibile accoglienza, dopo il grande successo del primo capitolo, sebbene la visione sia stata vietata ai minori di 14 anni in Italia e ai minori di 17 anni negli Stati Uniti. Stephen King, autore del bestseller da cui sono tratti i film, si è detto entusiasta del lavoro del regista Muschietti e ha partecipato attivamente alle riprese: compare, infatti, in un cameo nel ruolo di proprietario di un negozio di antiquariato a Derry.

Nonostante, come nella grande tradizione dei romanzi di Stephen King, le vicende si svolgono per la maggior parte nel Maine, per questioni logistiche le riprese di questo secondo capitolo si sono svolte interamente in Canada, tra teatro di posa e siti esterni.

Remi/ Streaming del film su Rai 1: “un istant classic per l'infanzia”

Il parere dei giovani attori che hanno dato vita al Club dei Perdenti nel primo film è stato molto importante per il regista Andrés Muschietti: in un’intervista rilasciata nel luglio del 2017 – poco dopo il lancio di IT – a Finn Wolfhard, il giovane Richie, e a Sophia Lillis, che interpreta Beverly adolescente, fu chiesto quali attori avrebbero voluto vedere nei loro ruoli nel sequel; i due giovani talenti indicarono rispettivamente Bill Hader e Jessica Chastain, effettivamente scritturati per interpretare le loro versioni adulte.

Come è noto, i due capitoli della saga di IT di Muschietti sono un remake della miniserie televisiva, ormai diventata un cult, IT del 1990, che vedeva un indimenticabile Tim Curry nei panni dello spaventoso clown di Derry. L’attore non ha potuto prendere parte alle riprese di questo nuovo capitolo per un cameo, ma i riferimenti alla miniserie nella pellicola sono molteplici e adeguati a omaggiare una perla della cultura orrorifica contemporanea.

Operation Christmas/ Su Canale 5 si respira già aria di Natale

IT Capitolo 2, film su Italia 1 tratto dal romanzo di Stephen King

IT Capitolo 2 va in onda oggi, giovedì 9 dicembre, a partire dalle 21:20 in prima tv su Italia 1. Il film è diretto da Andrés Muschietti e tratto dall’omonimo romanzo del maestro dell’horror Stephen King.

Il Club dei Perdenti è cresciuto e a raccogliere l’eredità dei giovani attori che hanno impersonato gli iconici protagonisti nel primo capitolo della saga ci sono James McAvoy (Le Cronache di Narnia, Penelope e X-Men – L’inizio, per citarne solo alcuni), Jessica Chastain (indimenticabile in The Help), Bill Hader (Molto incinta, Men in Black 3, Il piano di Maggie), Isaiah Mustafa, James Ransone e Andy Bean; Bill Skarsgård, invece, veste nuovamente i panni del clown Pennywise, una delle personificazioni di IT, in maniera spaventosamente magistrale.

IT Capitolo 2, la trama: 27 anni dopo

Passiamo ora alla trama di IT Capitolo 2. Ventisette anni esatti dopo i drammatici fatti che sconvolsero la cittadina di Derry nell’estate del 1989, il Club dei Perdenti sembra aver dimenticato quanto affrontato da ragazzi.

Ad eccezione di Mike, Bill, Ben, Bev, Richie, Eddie e Stan – ossia i membri del Club – sono andati via dal Maine subito dopo il diploma e non hanno più avuto contatti tra loro; sarà proprio Mike, a seguito della notizia di una grave aggressione a opera di uno spaventoso clown, a capire che Pennywise, l’incubo della loro giovinezza, è tornato. Mike ricontatta quindi gli amici di un tempo e i Perdenti si ritrovano, ormai adulti, in una Derry in cui nulla sembra cambiato e, a cena tutti insieme, cominciano a ricordare quanto accaduto ventisette anni prima.

In un climax ascendente di tensione e orrore, si rincorrono vecchie e nuove paure, dai bulli di un tempo alla nuova minaccia di IT, che stavolta fa leva su paure più profonde e legate a traumi del passato dei protagonisti. Nel corso della vicenda si alternano flashback e nuove rivelazioni sulle vite dei Perdenti, che riacquisiscono tutti i ricordi di quanto accaduto e cercano di elaborare una strategia per debellare una volta per tutte la presenza di IT dalla cittadina di Derry, dove – si scopre – il mostro ha messo le radici molto tempo prima degli accadimenti del primo capitolo della saga e ha trovato terreno fertile per nutrirsi e rigenerarsi, tornando a colpire ogni ventisette anni esatti. Sconfitto finalmente IT, i protagonisti decidono di tornare alle loro vite lontano dal Maine, con la promessa stavolta di rimanere in contatto e non dimenticare mai più l’orrore vissuto insieme.

Video, il trailer del film “IT Capitolo 2”





© RIPRODUZIONE RISERVATA