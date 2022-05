Italia-Argentina, i convocati del CT Mancini/ I 30 nomi per la “finalissima”

Il Ct della Nazionale italiana di calcio Roberto Mancini ha stilato la lista dei convocati per la “finalissima”, la sfida che mercoledì 1 giugno a Wembley gli azzurri dovranno affrontare contro l’Argentina. Un faccia a faccia tra i campioni d’Europa in carica, con l’Italia che ha alzato al cielo la Coppa proprio a Wembley contro l’Inghilterra l’anno scorso, esattamente mentre andava in scena la Copa America con l’Argentina di Leo Scaloni che tornava al trionfo che mancava dal 1993. Dunque prima di tuffarsi nelle sfide della UEFA Nations League l’Italia cercherà di mettere il punto su un ciclo che ha riportato il titolo europeo dopo 53 anni dal trionfo del 1968 ma che, per la seconda volta consecutiva, ha mancato l’appuntamento con la qualificazione ai Mondiali, una delusione che non ha però disarcionato Mancini e il suo staff ancora alla guida della Nazionale.

ITALIA-ARGENTINA, I 30 NOMI DEI CONVOCATI

Per quanto riguarda i nomi dei convocati, in questi giorni di ritiro Mancini ha dovuto fare a meno di Zaniolo, Kean e Sirigu, tornati a casa per problemi fisici anche se il portiere del Genoa, tra i campioni d’Europa del 2021, farà comunque parte della spedizione pur restando in tribuna. In 30 partiranno per l’Inghilterra, i calciatori facenti parte dell’elenco dei convocati al lavoro a Coverciano in questi giorni, non inseriti nell’elenco per Londra, avranno 2 giorni di riposo e rientreranno al CTF la sera del 1° giugno, per aggregarsi al gruppo di rientro nella notte dall’Inghilterra. Questo l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Cragno, Donnarumma, Gollini, Meret (oltre a Sirigu, infortunato).

Difensori: Di Lorenzo, Florenzi, Lazzari; Acerbi, Bastoni, Bonucci, Chiellini; Emerson, Spinazzola.

Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Jorginho, Locatelli, Pessina, Tonali, Verratti.

Attaccanti: Belotti, Bernardeschi, Gnonto, Insigne, Pellegrini, Politano, Raspadori, Scamacca.

