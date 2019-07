Italia Cina calcio femminile, Universiadi 2019/ Risultato: lotta per i piazzamenti

Italia Cina, in diretta dallo stadio Ciro Vigorito di Benevento è la partita di calcio femminile in programma oggi mercoledì 10 luglio 2019 per le Universiadi 2019 di Napoli: fischio d’inizio fissato per le ore 17,00. Le azzurrine di Mister Leandri tornano in campo ma dopo aver fallito il match valido per i quarti di finale si devono accontentare di giocare ora nel tabellone dei piazzamenti 5-8^ posto. Non era certo questo l’obbiettivo della nostra nazionale in questa importante edizione, vissuta da padrone di casa, delle universiadi: purtroppo però il grande valore delle avversarie in questa fase è stato troppo: ora non ci resta che rimboccarsi le maniche e cercare la miglior conclusione possibile a questa avventura, che ci ha regalato comunque grani emozioni. Per rientrare comunque nella prima parte della classifica finale per il calcio femminile alle Universiadi 2019 di Napoli servirà fare bene già da stasera in campo al Vigorito, contro la Cina, squadra che potrebbe rivelarsi davvero ostica. Una annotazione per chi volesse seguire il match è che non sarà disponibile una vera e propria diretta tv di Italia Cina, al massimo delle finestre durante i collegamenti Rai, mentre lo streaming ufficiale delle Universiadi 2019 sarà disponibile solo le per le partite della fase finale.

ITALIA CINA CALCIO UNIVERSIADI 2019 NAPOLI: IL CONTESTO

Prima di poter dare la parola al campo del Vigorito per la diretta tra Italia e Cina di calcio femminile per le Universiadi 2019 è buona cosa andare a ricordare come queste due giovani nazionali sono arrivate a fronteggiarsi nel tabellone del 5-8^ piazzamento. Partendo naturalmente dalle nostre azzurre va detto che la nazionale di Jacopo Leandri infatti si è comportata bene nella fase a girone, chiusa da seconda con 3 punti, avendo realizzato un successo con gli USA ma incassando pur e il KO con il Giappone. Trovato l’accesso al tabellone finale però le nostre beniamine sono incappate nella sconfitta contro la Corea del Nord nel tabellone dei quarti e pure con il pesante risultato di 4-1, che ha quindi condannato l’Italia ai piazzamenti. Discorso simile per la Cina che pure nel girone B aveva chiuso alla seconda casella, realizzando un successo contro il Messico e una sconfitta con la Russia. Successivamente le asiatiche hanno messo il piede in fallo ai quarti venendo sconfitte dall’Irlanda col risultato di 1-0. Visto il cammino ben simile e sicuri del grande talento delle nostre azzurre non possiamo che attenderci un match di grandissimo valore oggi.

