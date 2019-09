Italia-Francia, prove di pace dopo tensioni/ Le Drian a Di Maio: “Incontriamoci”

Prove di pace tra Italia e Francia. Dopo un anno di tensioni, insulti e incidenti diplomatici, si prova a voltare pagina per rilanciare «relazioni più costruttive rispetto al passato» con il nuovo governo. È stato il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian a tendere la mano per primo. Lo ha fatto in un’intervista alla radio Europe 1, aprendo una linea di credito al Conte bis. «Oggi appare più aperto nella sua dimensione europea, più determinato ad avere con la Francia dei rapporti positivi, più aperto all’attuazione di meccanismi migratori condivisi». E quindi il capo del Quai d’Orsay ha scritto al nuovo collega Luigi Di Maio, dicendosi pronto a incontrarlo. Come riportato dal Corriere della Sera, il clima sembra essere cambiato, visto il ministro degli Esteri italiano ha fatto sapere di voler incontrare presto l’omologo francese per «discutere in modo positivo e costruttivo delle comuni sfide a livello europeo ed internazionale».

ITALIA-FRANCIA, LE DRIAN SCRIVE A DI MAIO: “INCONTRIAMOCI”

La Francia sembra aver superato la grave crisi diplomatica. Era solo lo scorso febbraio quando il presidente Emmanuel Macron decise di ritirare il suo ambasciatore a Roma, Christian Masset. La mossa dell’Eliseo era legata all’incontro tra Di Maio, allora vicepremier, e una delle frange più eversive dei gilet gialli, che manifestava contro Macron. Per Parigi fu «una provocazione inaccettabile». Solo l’intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella riuscì a ricucire lo strappo. «Non siamo più nella fase delle invettive. Ora c’è la volontà di agire insieme in seno all’Unione europea», ha spiegato Jean-Yves Le Drian, come riportato dal Corriere della Sera. Ci sono diversi argomenti da affrontare, a partire dai migranti. La designazione dell’ex premier Paolo Gentiloni a commissario italiano della futura Ue è stata vista come «un buon segno». Non sono mancate stoccate all’ex ministro Matteo Salvini e a Marine Le Pen: «Ci sono momenti in cui alcuni responsabili politici si vedono più forti di quanto siano».

