Italia, lista pre-convocati Nazionale Europei/ Elenco nomi: El Shaarawy e Zaniolo no

È stato diramato in queste ore l’elenco dei 33 pre-convocati del ct Roberto Mancini nell’Italia per gli Europei 2021, competizione che si disputerà in estate e che individua nel Portogallo il campione uscente del torno. Non ci sono grosse sorprese fra i nomi chiamati dall’ex allenatore di Inter e Manchester City per la prima fase del raduno: fra gli esclusi, spiccano i nomi di due calciatori della Roma, ovvero Stephan El Shaarawy, rimasto per lungo tempo ai box nelle ultime settimane per infortunio, e Nicolò Zaniolo, che sta recuperando dall’infortunio al crociato.

Assenti anche Emerson e Jorginho, che si aggregheranno alla comitiva azzurra soltanto dopo avere disputato la finale di UEFA Champions League con il loro Chelsea, che, dopo avere perso la FA Cup contro il Leicester, tenterà di mettere le mani sulla “coppa dalle grandi orecchie” nell’atto conclusivo della manifestazione contro i rivali di Premier League del Manchester City. Tornando alla Nazionale, non convocati Caputo e Soriano, altri due calciatori che nell’ultimo anno avevano cullato il sogno europeo.

ITALIA, I PRE-CONVOCATI PER GLI EUROPEI: ECCO L’ELENCO

Volgendo ora lo sguardo all’elenco dei 33 giocatori pre-convocati nell’Italia da Roberto Mancini per il percorso di avvicinamento agli Europei, notiamo come figurino in lista ben quattro portieri: si tratta di Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli) e Salvatore Sirigu (Torino). Passando ai difensori, sono stati chiamati Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Paris Saint-Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma) e Rafael Toloi (Atalanta). Tra i centrocampisti trovano spazio Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint-Germain). Infine, il novero degli attaccanti è composto da Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Paris Saint-Germain), Matteo Politano (Napoli) e Giacomo Raspadori (Sassuolo).

