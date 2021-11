Italia si qualifica ai Mondiali 2022 se…/ I risultati utili contro la Svizzera

ITALIA SI QUALIFICA AI MONDIALI SE… I RISULTATI UTILI CONTRO LA SVIZZERA

L’Italia si qualifica ai Mondiali 2022 battendo la Svizzera? La risposta è no, ma ora approfondiremo il discorso. Intanto, la situazione nel gruppo C delle qualificazioni ci dice che, a poche ore da Italia Svizzera allo stadio Olimpico di Roma, le due nazionali sono appaiate a quota 14 punti in classifica: dobbiamo ricordare che a Basilea era finita 0-0 (e Jorginho si era fatto parare un rigore da Yann Sommer) e che dopo questa sfida avremo l’Italia in Irlanda del Nord e la Svizzera contro la Bulgaria. Ora, la nazionale che dovesse vincere stasera salirebbe a +3 con una partita da giocare, e avrebbe inevitabilmente il vantaggio nel doppio confronto.

Dunque, perché l’Italia non si può qualificare ai Mondiali 2022 qualora dovesse battere i rossocrociati? Semplice: secondo la UEFA, il primo criterio in caso di parità di punti è quello della differenza reti complessiva nel girone, poi arrivano i gol realizzati (considerando sempre la totalità del girone). Dunque, il quadro non potrà essere completo prima che le 8 giornate siano state completate; questa la premessa, ma ora andiamo a studiare i numeri con cui Italia e Svizzera si presentano a Roma.

ITALIA SI QUALIFICA AI MONDIALI? OGGI NON SI DECIDE, PERÒ…

L’Italia non può qualificarsi ai Mondiali 2022 battendo la Svizzera, non subito: tuttavia, farebbe un bel passo avanti verso il Qatar perché arriverebbe a +3 sui rossocrociati in Irlanda del Nord, dove a quel punto basterebbe un pareggio. Attualmente i numeri ci dicono che la differenza reti degli azzurri è +11 e quella della Svizzera +9: entrambe hanno subito un solo gol, ma l’Italia ne ha realizzati 12 contro i 10 dei rossocrociati. Un vantaggio minimo ma assolutamente non indifferente: se questa sera terminasse 0-0, l’Italia avrebbe due reti da difendere in Irlanda del Nord e questo potrebbe essere determinante.

Perché a Roma deve finire 0-0? Perché la UEFA stabilisce che, in caso di doppio pareggio nel doppio confronto, con differenza reti pari a passare il turno sia la nazionale che abbia segnato il maggior numero di gol in trasferta nella doppia sfida: ora, meglio non rischiare che finisca 1-1 e poi la Svizzera faccia una goleada contro la Bulgaria. I calcoli insomma sono immediati: c’è davvero il rischio concreto di dover contare le singole marcature di Italia e Svizzera, e allora per evitare che sia un finale al fotofinish sarebbe molto meglio vincere questa sera e poi prendersi la qualificazione ai Mondiali 2022 in Irlanda del Nord. Vedremo se le cose andranno davvero in questo modo…



