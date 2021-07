Italiani in gara Olimpiadi Tokyo 2020/ Gli azzurri protagonisti: le gare (24 luglio)

Siamo pronti a vivere una nuova giornata per le Olimpiadi di Tokyo 2020: con oggi 24 luglio 2021 entriamo infatti davvero nel vivo dell’edizione nipponica dei giochi e saranno già tantissime le gare che animeranno questo sabato. Andiamo dunque subito a vedere quanti e quali saranno gli italiani chiamati in causa in questa giornata, ricordando di non stupirci se gli azzurri da seguire saranno numerosi: con una delegazione di 385 atleti, il tricolore sarà certo più che onorato a questi giochi. Calendario alla mano vediamo infatti che gli italiani saranno in gara già dalle prime ore del mattino: all’1.30 di notte avremo la prova del tiro a segno con Sofia Ceccarelli, mentre per la Scherma spazio alle squadre italiane della spada femminile (Fiammingo, Navarria, Isola) e della sciabola maschile (Curatoli, Berrè, Samele). A seguire i riflettori saranno puntati sul canottaggio, ma soprattutto sul volley con la nazionale maschile pronta al debutto con il Canada: attenzione poi anche al teakwondo con Vito Dell’Aquila e al ciclismo, con la gara su strada in linea dove gli azzurri Vincenzo Nibali, Ciccone, Bettiol, Caruso e Moscon tenteranno l’impresa sulle montagne nipponiche.

Risultati Volley e Beach Volley/ Olimpiadi 2020 Tokyo, diretta live: oggi gli azzurri

ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI TOKYO 2020: SPAZIO ANCHE PER FOGNINI E SONEGO!

Proseguendo nel programma odierno per le Olimpiadi di Tokyo 2020 vediamo che saranno ancora tanti gli italiani in gara oggi. Dopo le imprese del canottaggio, ecco che per il tiro a segno si faranno avanti Paolo Monna e Tommaso Chelli per la pistola 10 metri, ma dalle 4.00 del mattino ci sarà anche il tennis e dunque gli azzurri Fognini e Sonego impegnati nel primo turno. Andando oltre ricordiamo che per il tricolore saranno presenti anche Zaza per il dressage e Francesca Milani per il Judo (48 kg), come pure Lodadio e Edalli per la ginnastica artistica maschile: dalle ore 12.00 poi la nostra attenzione sarà tutti per i nostri beniamini del nuoto pronti ad affrontare le prime batterie come Gabriele Detti e Nicolò Martinnenghi. Da aggiungere che nel frattempo l’Italia sarà rappresentata anche nel basket 3×3 femminile (contro Mongolia e poi la Francia) e pure nel softball, con le azzurre impegnate alle ore 13.00 contro la temibilissima nazionale giapponese.

LEGGI ANCHE:

Diretta Italia Canada/ Volley, streaming video tv: debutto alle Olimpiadi 2020 TokyoDiretta tennis Olimpiadi 2020 Tokyo/ Streaming video tv, prima giornata dei tornei

© RIPRODUZIONE RISERVATA