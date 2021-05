Diretta Gabriele Detti/ 400 SL, streaming video Rai: oggi batterie e finale (Europei)

DIRETTA GABRIELE DETTI: L’AZZURRO IN VASCA A BUDAPEST

È Gabriele Detti il primo gran protagonista negli Europei di nuoto 2021, in programma a Budapest: alla Danube Arena infatti oggi, lunedì 17 maggio 2021, cominciano le gare riservate ai grandi del nuoto in corsia e tra gli azzurri ecco che subito, da calendario spicca la prova dei 400 m stile libero maschili, dove il nuotatore livornese punta a riconfermarsi tra i grandi d’Europa, fin dalle batterie di questa mattina alle ore 10.00.

L’attesa verso la prova dell’azzurro è davvero grande: contagiato dal coronavirus, qualche acciacco di troppo e dopo un campionato italiano solido ma senza grandi squilli, Detti cerca l’acuto in vista dei prossimi Giochi Olimpici di Tokyo: c’è dunque voglia di fare bene nella distanza dei 400 m stile libero (che nei 200m previsti più avanti) in questi Europei di nuoto 2021 di Budapest. A partire naturalmente dalle batterie che ci faranno compagnia già alle ore 10.00: segnaliamo che l’eventuale finale per le medaglie dei 400 m stile libero maschile con Gabriele Detti avranno inizio a partire dalle ore 18.00.

DIRETTA GABRIELE DETTI STREAMING VIDEO RAI 2: COME VEDERE I 400 SL BATTERIE E FINALE

Ricordiamo subito che la tv di stato ha previsto ampia coperta su i suoi canali del digitale terrestre per seguire le imprese di Gabriele Detti, come in generale le gare degli azzurri agli Europei di nuoto 2021 di Budapest. Segnaliamo allora che per la prova dei 400 m stile libero con l’azzurro, le batterie, previste alle ore 10.00 saranno visibili in diretta tv su Raisport + HD, al numero 58 del telecomando, mentre per le finali, a partire dalle ore 18.00, ci si sposterà su Rai 2: entrambe le finestre saranno disponibili in diretta streaming video gratuita tramite il sevizio Raiplay, con sito oppure app. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA GABRIELE DETTI: CHI SARANNO I RIVALI AGLI EUROPEI 2021 DI BUDAPEST?

Primo gran appuntamento con i big del nuoto azzurro in corsia agli Europei di nuoto 2021 di Budapest è dunque con la prova dei 400 m stile libero maschili, dove ovviamente ci attendiamo un exploit da parte di Gabriele Detti, dalle batterie di questa mattina, fino (si spera) alla finale che ci farà emozionare questa sera. Come abbiamo detto, vi è gran entusiamo per la prova del livornese, che pure non si è avvicinato alla rassegna continentale al meglio: la concorrenza poi oggi sarà ferale e l’azzurro dovrà dare il meglio per confermare l’oro vinto nella specialità agli Europei inglesi del 2016 (saltò l’appunatemto del 2018 per infortunio).

Primi rivali saranno sicuramente il lituano Dana Rapsys e l’austriaco Felix Auboeck, ma non scordiamo che Detti deve fare attenzione anche alla concorrenza casalinga. Marco De Tullio e Matteo Ciampi infatti saranno più che mai intenzionati a raggiungere il podio, e anche il primo gradino. Vedremo però che accadrà fin da questa mattina nelle batterie, in cui avremo sicuramente i primo segnali importanti da parte dello stesso Gabriele Detti: parola alla vasca!



