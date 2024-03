ItaliaOnline nominata Google Premier Partner 2024/ “Garanzia di professionalità per i nostri clienti”

ItaliaOnline, la più grande ed importante internet company italiana, che raggiunge ogni mese 28 milioni di utenti unici online, ha ottenuto anche quest’anno il riconoscimento di Google Premier Partener 2024. Si tratta di un badge assegnato dal colosso di Mountain View alle aziende partner che hanno ottenuto, nel corso dell’ultimo anno, i migliori risultati nel settore del marketing digitale, riservato ad appena il 3% del totale dei suoi numerosissimi partner.

Il badge di Google Premier Partener 2024 assegnato a ItaliaOnline dimostra che l’azienda è in possesso delle migliori e più aggiornate conoscenze sul sistema Google Ads, rappresentano un vero e proprio fiore all’occhiello per distinguersi all’interno del settore. Grazie al riconoscimento riservato ai soli partner di Google che gestiscono account Ads per conto di altre aziende o marchi, inoltre, il colosso del web metterà a disposizione strumenti innovativi, risorse e assistenza, oltre che consulenze private e personalizzate, per tutte le Google Premier Partner 2024, sia a beneficio di ItaliaOnline, che dei suoi clienti tra le Pmi e le Grandi aziende.

ItaliaOnline: “Badge Google Premier Partner è una garanzia per i nostri clienti”

“Siamo molto fieri di essere stati riconosciuti ancora una volta Google Premier Partner”, commenta Enrico Torlaschi, Chief Web And Communication Solutions Officer di ItaliaOnline, sottolineando che “i criteri per ottenere questa certificazione sono diventati sempre più rigidi e orientati al successo delle aziende nel tempo”, aumentando ulteriormente il valore del badge, che è ancora più “una garanzia per i nostri clienti“.

Il badge Google Premier Partner 2024 “significa che ItaliaOnline è impegnata a far crescere il business” dei suoi clienti, “mettendo a disposizione conoscenza ed esperienza insieme alle avanzate soluzioni tecnologiche basate sull’intelligenza artificiale di Google”. Il riconoscimento, inoltre, oltre ad essere un “beneficio per tutte le aziende che scelgono di lavorare con noi”, lo è a maggior ragione per “quelle più grandi e strutturate”. Queste, infatti, scegliendo ItaliaOnline, oltre a contare sul programma di consulenze e supporto di Google Premier Partener 2024, saranno gestite dalla “divisione chiamata Web & Communication Solutions, dedicata a supportare la crescita del loro fatturato e margine di profitto, adottando un approccio che copre tutti i canali. Abbiamo un’offerta digitale completa, che va dalla gestione omnicanale dei progetti di business fino a soluzioni integrate, basate sui dati e orientate al ritorno sull’investimento. Desidero ringraziare”, conclude Enrico Torlaschi, “tutti i team che in azienda hanno fornito il loro importante contributo e i nostri clienti per la loro fiducia e il loro continuo supporto”.

