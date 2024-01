Italiaonline fa le cose ‘InGrande’/ Nuova offerta: piattaforma unica, visibilità premium garantita, lead e…

ITALIAONLINE LANCIA “INGRANDE”: COSA PREVEDE LA NUOVA OFFERTA

È proprio il caso di dirlo, questa volta Italiaonline fa le cose InGrande: la principale internet company italiana lancia sul mercato un nuovo servizio – per l’appunto “InGrande” – che rappresenta un supporto strategico nella crescita del business per le grandi aziende su territorio italiano. Non solo, InGrande accrescere la “mission” di Italiaonline nel supportare sempre più in maniera performante grandi clienti sia attuali che potenziali, accelerando il loro business con uno strumento digitale innovativo, efficace e concreto.

Come sottolinea Ia società di marketing digitale, InGrande è rivolto a tutte le possibili categorie di aziende, dalle grandi con molte sedi sul territorio a quelle molto più ridotte, magari anche mono-sede ma che operano comunque in modo capillare in Italia: tramite partner indipendenti oppure tramite e-commerce, insomma tutti i clienti che necessitano di avere servizi al top per coprire maggiore area geografica possibile. L’obiettivo principale di InGrande è dunque fornire un supporto alla strategia di lead generation del cliente, portando lead ulteriori rispetto a campagne digitali standard (ad es. Google Ads), e anche lead di qualità: le aziende che scelgono InGrande aumentano di molto l’opportunità – spiega Italiaonline – di essere viste e scelte in quanto compaiono poi sempre tra i primi risultati di ricerca in PagineGialle, PagineBianche e Virgilio, aiutandole a intercettare «le vere e proprie intention to buy di potenziali clienti che in quel momento stanno cercando un determinato prodotto/servizio in una zona ben definita». In questo senso, con InGrande le aziende avranno le lead più concrete e profilate al meglio che si possano raccogliere.

“CON INGRANDE LE AZIENDE POSSONO CRESCERE ULTERIORMENTE”

Nel lanciare il servizio di InGrande, Italiaonline offre diverse funzionalità sudiate per assecondare i bisogni peculiari delle aziende, ecco le tre principali:

– Visibilità premium garantita: così i clienti di InGrande avranno un posizionamento garantito in cima al listato di PagineGialle, PagineBianche e Virgilio per tutte le ricerche effettuate sulle loro keyword di brand o anche per la loro categoria principale.

– Profilo ricco di contenuti e personalizzato: i clienti InGrande hanno profilo distintivo che differenzia il loro brand rispetto ai competitor. In sostanza, «viene creata una vera e propria vetrina sulle piattaforme di Italiaonline, arricchita di molteplici funzionalità per mezzo delle quali l’azienda può personalizzare le modalità con cui essere contattata. integrare i contenuti multimediali più rappresentativi del marchio, aggiornare promozioni, aggiungere feed social, visualizzare la mappa con tutte le sedi presenti sul territorio», chiarisce Italiaonline.

– Piattaforma unica di gestione: questo il vero elemento chiave di InGrande, la semplicità di utilizzo grazie alla innovativa piattaforma che consente a tutti i clienti di accedere in maniera semplice e autonoma alla propria vetrina online, aggiornando i contenuti, personalizzandoli e scegliendo al meglio per la propria singola sede. I nuovi contatti generati, chiarisce Italiaonline, sono sempre accessibili grazie a un sistema di reportistica self-service che permette di consultare gli indicatori di performance sia in modo aggregato che per singola sede.

«Siamo entusiasti di lanciare sul mercato InGrande, che riflette il nostro impegno costante nell’ascoltare e rispondere alle esigenze dei clienti», spiega Giorgia Camandona, Chief Communications Officer di Italiaonline. Con InGrande come nuova offerta, «si pone un supporto ancora più strategico per il business delle imprese di grandi dimensioni. Lavorando a stretto contatto con loro, abbiamo sviluppato un prodotto per affrontare in modo diretto le sfide che le aziende incontrano in un mondo digitale in continua evoluzione». La nuova offerta di Italiaonline, conclude Camandona, permette alle aziende di poter contare «su uno strumento prezioso per la loro crescita, costruito con funzionalità che offrono risultati concreti e misurabili, come visibilità premium garantita e raccolta di lead di qualità. Il nostro obiettivo è da sempre quello di dare un contributo effettivo alla crescita del business dei nostri clienti, affiancandoli in qualità di partner imprescindibili nella loro strategia digitale».

