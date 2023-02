Italia’s got talent 2023, nuova giuria e conduttori/ Chi sono? Arrivano Khabi Lame e…

Italia’s Got Talent 2023 cambia canale, giuria e conduzione

Grandi novità per Italia’s Got Talent che da quest’anno sarà disponibile sulla piattaforma Disney+. La conduzione e la giuria, dopo sei edizioni, si rinnovano in maniera profonda. La coppia targata The Jackal composta da Aurora Leone e Gianluca Fru, dopo la bella esperienza a Pechino Express che li ha fatti conoscere al grande pubblico, fanno il loro esordio come conduttori di uno show. Ma i cambiamenti non finiscono qui, visto che riguardano anche la giuria.

Confermati solo Mara Maionchi e Frank Matano mentre le altre due sedie saranno occupate da personaggi conosciuti in ambiti diversi. Ci sarà Khaby Lame, il popolarissimo personaggio nato su Tik Tok alla sua prima esperienza televisiva. Completa il poker della giuria Elettra Lamborghini, che ha già fatto la giurata in The Voice esattamente nell’edizione 2019 condotta da Simona Ventura, accanto a Morgan, Gigi D’Alessio e Guè.

Italia’s Got Talent 2023 arriva su Disney+

Daniel Frigo, Country Manager, The Walt Disney Company Italia distributore nel nostro paese della piattaforma streaming, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla nuova edizione riportate dal portale de ilmessaggero. Queste le sue parole: “Sono entusiasta di poter annunciare l’arrivo su Disney+ di un format consolidato e amato come Italia’s Got Talent, un tassello che si aggiunge alla nostra collaborazione con Fremantle. Italia’s Got Talent rappresenta un ulteriore traguardo nella costruzione di un catalogo di general entertainment sempre più ampio e completo per il pubblico di Disney+”. Creato nel 2006 e adattato in 72 paesi, ha raggiunto complessivamente oltre 1 miliardo di spettatori a livello globale ed è attualmente in onda in 33 paesi. L’edizione italiana sarà la prima in Europa a essere disponibile su una piattaforma streaming.

