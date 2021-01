Italia’s Got Talent/ Diretta streaming TV8: attesa per i nuovi concorrenti

Antipazioni Italia’s Got Talent 2021: si parte con la prima puntata!

Questa sera, mercoledì 27 gennaio, alle 21.30 su TV8 prende il via la nuova edizione di “Italia’s Got Talent”. Sette puntate di audizioni e la finale live. Riconfermato il cast dello scorso anno: al tavolo della giuria ritroviamo Joe Bastianich, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano, al suo sesto anno da giudice. La conduzione è affidata a Lodovica Comello, diventata mamma lo scorso marzo: “Vi vogliamo spiaggiati sul divano, già cenati, col tutone di flanella, la copertina di pile e un variegato al caffè o una pila di mandarini, pronti per la prima puntata di Italia’s Got Talent”, ha scritto sui social la vulcanica conduttrice. Come sempre la giuria ha il compito di scegliere i talenti più meritevoli, che dovranno conquistare almeno 3 “sì” per entrare nella rosa dei candidati alla finale.

Italia’s Got Talent: Golden Buzzer e voto del pubblico

Anche quest’anno i concorrenti di “Italia’s Got Talent” potranno conquistare un posto in finale grazie al Golden Buzzer: il pulsantone dorato sul tavolo della giuria che permette a Joe Bastianich, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano di mandare un talento direttamente in finale. Come sempre ci saranno promossi e bocciati: i giudici possono premere il pulsante rosso davanti a loro, detto “buzzer“, che se schiacciato da tutti i 4 interrompe immediatamente l’esibizione del concorrente. Al termine di ciascuna puntata di audizioni, la giuria dovrà decidere quale talento, tra tutti coloro che hanno passato il turno, si merita la finale. Come lo scorso anno, anche il pubblico avrà un proprio Golden Buzzer: alla fine della settima puntata, infatti, sarà aperta una votazione online e il pubblico potrà scegliere il proprio finalista.

I concorrenti di Italia’s Got Talent 2021

Le sette puntate di audizioni di “Italia’s Got Talent” sono state registrate a Roma, a Cinecittà, tra settembre e ottobre, nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-Covid. Al termine delle audizioni, la gara si concluderà con la finale live, in cui 12 finalisti si sfideranno per il titolo di campione. A decretare il vincitore sarà il pubblico da casa. Quest’anno gli iscritti sono stati 3204, tra questi 155 sono saliti sul palco. Il 36% proviene dal Sud, il 33% dal Nord, il 25% dal Centro, il 6% dall’Estero.

Il canto da solista è la perfomance più gettonata con il 25%, seguito dal ballo (19%) e dal gruppo vocale (11%). Il concorrente più giovane ha solo 6 anni, il più anziano 84. Non mancheranno esibizioni originali e inaspettate: l’omaggio ai Kiss da parte di un eccentrico pattinatore, lo “spaventoso” ballo di una bambina di 10 anni e le indimenticabili melodie di Ennio Morricone rivisitate da una “ocarina” umana.

Come seguire in streaming video Italia’s Got Talent 2021

Questa puntata di Italia’s Got Talent 2021 sarà visibile no solo in televisione sul canale su TV8 ma anche online in diretta streaming tramite lo stesso portale della stazione televisiva. Clicca qui per seguire la prima puntata



