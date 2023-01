ITALRUGBY, I NOMI DEI SOSTITUTI PER LA ROMANIA/ Convocati D’Amico e Di Bartolomeo

L’Italrugby inizia a prepararsi per gli impegni del 6 Nazioni, appuntamento più atteso come ogni anno della stagione della palla ovale. L’Italia affronterà un test match contro la Romania il prossimo sabato, 21 gennaio, a Viadana e lo staff tecnico azzurro ha dovuto operare delle sostituzioni per alcuni giocatori infortunati. Scelte importanti che potrebbero collimare con quelle del 6 Nazioni con il primo impegno previsto il prossimo 5 febbraio in casa, allo stadio Olimpico di Roma contro la Francia.

Dunque, come si legge nel comunicato ufficiale della Federazione, “lo staff tecnico dell’Italia “A” in vista dell’incontro contro la Romania “A” di sabato 21 gennaio a Viadana ha convocato i piloni Niccolò D’Amico (Transvecta Calvisano) e Tommaso Di Bartolomeo (Petrarca Padova) in sostituzione dei pari ruolo Cherif Traorè e Muhamed Hasa, rispettivamente infortunato e rilasciato a Zebre Parma per l’attività del fine settimana. Sono stati inoltre rilasciati a Zebre Parma per l’incontro del fine settimana di Challenge Cup gli atleti Leonard Krumov e Marco Manfredi.”

ITALRUGBY VERSO IL 6 NAZIONI

La Romania viene considerata la Nazionale di rugby europea più quotata fuori da quella del 6 Nazioni e per l’Italia sarà dunque un test sicuramente probante in vista degli appuntamenti del torneo più prestigioso. Sabato 4 febbraio Galles-Irlanda aprirà ufficialmente l’edizione 2023 e, a seguire, Inghilterra e Scozia si contenderanno la “Calcutta Cup” a Twickenham. La Nazionale Italiana Rugby come detto esordirà domenica 5 febbraio contro i Campioni in carica della Francia che hanno recentemente conquistato il trofeo con annesso Grande Slam.

Il primo appuntamento per gli Azzurri sarà fissato alle ore 16, contro i transalpini sarà anche in palio anche il “Trofeo Garibaldi” – in calendario per l’Italia nella prossima edizione. La settimana successiva, domenica 12 febbraio alle 16, la squadra guidata da Kieran Crowley farà visita all’Inghilterra nel tempio di Twickenham. Sabato 25 febbraio alle 15.15 gli Azzurri affronteranno l’Irlanda allo Stadio Olimpico di Roma, due settimane dopo sempre nella Capitale sfida al Galles alle ore 15.15. Infine il 18 marzo Scozia-Italia a Murrayfield, sfida che aprirà alle 13.30 il “Super Saturday”.

