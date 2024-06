DIRETTA VIADANA PADOVA/ Video streaming Rai: così in stagione (finale rugby Serie A, oggi 2 giugno 2024)

DIRETTA VIADANA PADOVA: LA STAGIONE

Aspettando la diretta di Viadana Padova possiamo dare uno sguardo alla stagione, e a come si sono svolte le cose nel campionato Serie A Elite di rugby. La stagione regolare è durata da inizio ottobre a metà aprile: un round robin con nove squadre e dunque una che a turno riposava, ciascun club ha giocato 16 partite e la classifica finale ha visto Viadana imporsi con 61 punti e una lunghezza su Rovigo (record uguale, 13 vittorie, un pareggio e due sconfitte) mentre il Petrarca Padova ha chiuso in terza posizione con 54 punti (9 vittorie, due pareggi e quattro sconfitte), precedendo il Valorugby che rappresenta la città di Reggio Emilia.

La formula prevedeva poi delle semifinali con gironi da tre, coinvolte le prime sei della classifica: naturalmente Viadana ha battuto Cologno e Valorugby, soffrendo tantissimo con quest’ultima ma riuscendo a spuntarla per 18-16, mentre per il Petrarca è stata decisiva la vittoria sui campioni in carica di Rovigo, battuti 24-22 dopo aver ottenuto un successo abbastanza semplice contro Mogliano. Prime in classifica nel loro rispettivo girone, Viadana e Mantova si trovano dunque nella finale scudetto Serie A Elite e ora vedremo come andrà… (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA DI VIADANA PADOVA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv di Viadana Padova potrà essere seguita da tutti gli appassionati di rugby: stando alle ultime notizie infatti la finale della Serie A Elite 2023-2024 verrà trasmessa dalla televisione di stato e in particolare da Rai Due HD. Per quanto riguarda il servizio di diretta streaming video, sarà disponibile con i consueti metodi: innanzitutto il sito di Rai Play e poi la relativa applicazione, installabile e attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, VIADANA PADOVA

VIADANA PADOVA: PER LO SCUDETTO

Avremo un grande appuntamento, domenica 2 giugno, con il rugby di casa nostra: alle ore 17:30 lo stadio Sergio Lanfranchi di Parma ospita la finale scudetto della Serie A Elite 2023-2024, la diretta di Viadana Padova ci dirà quale squadra si laureerà campione d’Italia in un torneo che per la prima volta ha assunto questa denominazione, ennesima modifica in una storia che comunque da quasi 40 anni prevede che il tricolore sia assegnato in una gara secca al termine di quella che possiamo considerare i playoff.

Avremo da una parte il Viadana, squadra della provincia di Mantova che ha festeggiato una sola volta 22 anni fa ma negli anni seguenti è tornata più volte in finale, tuttavia sempre perdendo, e dall’altra il Petrarca Padova che è una delle società più storiche del rugby italiano, vincitore di 14 scudetti con l’ultimo arrivato nel 2022. Sarà molto interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Viadana Padova, mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare qualche altra considerazione sulla finale scudetto della Serie A Elite di rugby

DIRETTA VIADANA PADOVA: COSA C’È DA SAPERE

Prenderà il via tra poco la diretta di Viadana Padova: la finale scudetto di Serie A Elite sarà il terzo incrocio stagionale nel corso di questo campionato, perché le due squadre si sono affrontate anche nelle due partite di regular season. L’andata, curiosamente alla prima giornata all’inizio di ottobre, era finita con un bel pareggio per 27-27 sul campo del Petrarca; il ritorno invece aveva visto prevalere Viadana pe 19-18, ma sono passati cinque mesi e dunque tante cose potrebbero essere cambiate rispetto ad allora.

Possiamo anche ricordare che la Serie A Elite, come già dicevamo, è nata quest’anno con la partecipazione di nove squadre; nelle tre stagioni precedenti si parlava di Top 10, un richiamo a quella Super 10 che ci ha tenuto compagnia dal 2001 al 2010, poi con il passaggio ai 10 club abbiamo avuto un periodo in cui il campionato si è chiamato Eccellenza, nel 2018 il principale torneo italiano di rugby ha provato a tornare a 12 ma l’esperimento è durato un solo anno. Come già detto, la finale scudetto in gara secca esiste dal 1987-1988: la prima l’ha vinta Rovigo, anche campione uscente, contro la Benetton Treviso.

