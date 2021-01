ItalyDidIt, hashtag fan Trump in tendenza/ “Italia ha cospirato per vittoria Biden”

Imperversa in queste ore l’hashtag #ItalyDidIt. Molti di voi si saranno accorti della sua presenza in tendenza, e probabilmente si saranno domandati a cosa lo stesso faccia riferimento. Ebbene si tratta di un hashtag che è alimentato in particolare da alcuni account Twitter, come ad esempio quello di BlueSky_Report, secondo cui l’Italia sarebbe in qualche modo coinvolta nella mancata rielezione di Donald Trump durante le recenti presidenziali Usa, in favore dello sfidante Democratico Joe Biden.

L’hashtag #ItalyDidIt è quindi rilanciato dalla maggior parte dei sostenitori del commander in chief uscente, che sponsorizzano teorie alquanto complottistiche e decisamente difficili da dimostrare. Ad esempio, secondo i “cospirazionisti” di Trump, pare che presso l’ambasciata americana di via Veneto a Roma, sarebbero stati truccati i voti nella notte fra il 3 e il 4 novembre scorsi, così come sostenuto da un presunto ex agente della CIA Bradley Johnson.

#ITALYDIDIT, HASHTAG FAN TRUMP IN TENDENZA: DITO PUNTATO CONTRO RENZI, OBAMA, LEONARDO…

Un hashtag che aveva già preso piede a inizio novembre, e che è tornato virale in queste ore in concomitanza con le elezioni suppletive per il Senato in Georgia, e in vista dell’intervento del vicepresidente Mike Pence al Congresso, numero due di Trump, che di fatto certificherà la vittoria di Biden con conseguente smacco nei confronti del tycoon. Sempre secondo i complottisti, vi sarebbe anche la mano di Matteo Renzi, come riporta giornalettismo.com, dietro alla vittoria di Biden, ma anche di Barack Obama (e su questo ovviamente non possiamo che concordare) e la società Leonardo. Un’accozzaglia di argomenti messi assieme fra di loro senza alcun nesso logico, come spesso e volentieri accade per i complotti costruiti ad hoc sulla rete. Fatto sta che, come da “tradizione”, questi cospirazionisti stanno facendo breccia nell’italiano “medio” dei social, che sta quindi rilanciando in massa #ItalyDidIt, con annessi “insulti” da parte di coloro, fortunatamente la stragrande maggioranza degli italiani, che ovviamente non crede a questa teoria.



