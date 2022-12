Iva Zanicchi a L’anno che verrà con Samuel Peron/ “Entrerò nel 2023, senza…”

L’anno che verrà ospita Iva Zanicchi: le dichiarazioni della cantante

Nella battle di fine 2022 degli ascolti TV tra la TV di Stato Rai e le reti Mediaset, Iva Zanicchi si unisce con altri vip tra cui LDA, tra gli ospiti a L’anno che verrà. La cantante, reduce dalla partecipazione a Ballando con le stelle 2022, dove ha preso parte in coppia con il partner e ballerino professionista Samuel Peron, ha rilasciato un’intervista inedita a Chi magazine, dove tra le altre dichiarazioni ha anticipato la sua ospitata speciale prevista a L’anno che verrà in tre momenti TV.

“Inizio con il dire che entrerò nel 2023 lavorando, perché sarò a Perugia a L’anno che verrà di Amadeus -esordisce nell’intervento rivelatorio, l’intervistata-. Sarò presente, canterò e anche molto. Voglio fare una cosa divertente, porterò delle canzoni allegre”. Poi, l’intervistata Iva Zanicchi aggiunge: “Farò tre uscite, ma soprattutto andrò sul palco anche vicino alla mezzanotte”. Ma non é tutto. Perchè dopo aver appassionato i telespettatori di Ballando con le stelle, la veterana showgirl della tv dichiara di sentirsi pronta ad apparire a L’anno che verrà con Samuel Peron, il suo partner da palco ormai rodato: “Teniamoci forte che voglio, vorrei, me lo sogno un 2023 senza avere paura di niente… Ci sarà con me anche Samuel Peron , dunque non canteremo soltanto ma balleremo e ci divertiremo. È proprio un bel momento per me”.

Tra gli ospiti ufficializzati a L’anno che verrà, c’é anche l’ex Amici 21 di Maria De Filippi, LDA

Insomma, la cantante Iva Zanicchi si dichiara entusiasta all’idea di prendere parte all’evento Rai di benvenuto , condotto da Amadeus. Insieme a lei, tra gli altri ospiti attesi all’evento, c’é anche LDA. Il cantautore 19enne fa rumore in queste ore per il passaggio ufficiale che nella notte di San Silvestro suggella da casa Mediaset alla TV di Stato, Rai.

