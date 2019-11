Iva Zanicchi: “A Sanremo non mi vogliono”/ “Una persona potente dovrebbe vergognarsi”

E’ una Iva Zanicchi come sempre senza peli sulla lingua quella che oggi è stata ospite della trasmissione di Rai Radio1 “Un Giorno da Pecora“, condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Sono destinate a far discutere le parole pronunciate dall’Aquila di Ligonchio rispetto ad uno degli argomenti di cui sentiremo parlare maggiormente nelle prossime settimane: il Festival di Sanremo. Interpellata sulla possibilità di salire sul palco dell’Ariston, Iva Zanicchi ha chiuso ogni spiraglio: “A Sanremo? Non ci vado, non ci posso andare, non mi vogliono”. Spontanea la domanda su chi sia a sbarrare le porte del Festival ad un’icona della musica italiana come Iva; la Zanicchi assicura che non si tratta di Amadeus:”No, macché, Amadeus è un angelo, se lo merita Sanremo, è bravissimo, conosce la musica, lavora in Rai da mille anni: merita di fare Sanremo. Non parlo assolutamente di lui. A chi si riferisce allora? “Ad una persona, la quale ha detto chiaramente che per andare a Sanremo dovrei passare sul suo cadavere. Io auguro bene a tutti e quindi non vado a Sanremo. Se è uno che ha potere? Certo che si, è uno che ha potere a Sanremo. Lui se è all’ascolto lo sa, e si dovrebbe vergognare…”.

Iva Zanicchi: “Il sesso tra me e mio marito…”

Non solo Festival di Sanremo nella lunga intervista di Iva Zanicchi con Geppi Cucciari e Giorgio Lauro a “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio1. La cantante, che ha sfruttato anche l’opportunità dell’ospitata per pubblicizzare il suo ultimo libro “Nata di luna buona”, ha sparso un po’ di piccante anche rispetto alla sua vita privata. Con l’ironia che sempre la contraddistingue, l’Iva più amata dagli italiani ha parlato in questi termini del suo rapporto di coppia:”Mio marito? Ha dieci anni meno di me, è un uomo sessualmente molto potente”. Ma lei invece che rapporto ha col sesso? Pure in questa risposta viene a galla tutta l’ironia della Zanicchi:”Io sono sana e sono ‘olimpionica’: ne faccio una ogni quattro anni…”. Ma come si concilia questo spirito con quella “potenza sessuale” del marito? La risposta di Iva è da applausi:”Io lo spingo quasi a cercarle fuori, tanto non sono gelosa, visto che lui è giovane e forte. E come se io fossi una mamma, diciamo…”.

