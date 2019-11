Iva Zanicchi, capigliatura “choc”/ Video, “non ho voglia di pettinarmi”

Una capigliatura a dir poco “choc” quella proposta da Iva Zanicchi ai suoi followers Instagram poche ore fa. L’Aquila di Ligonchio, a poche ore dalla presentazione dalla presentazione del suo libro “Nata di Luna buona” si è infatti rivolta alla sua hair stylist per evidenziare un allarme rosso relativo ai suoi capelli. L’acconciatura della Zanicchi era appunto “in disordine”, per usare un eufemismo, e Iva per questo motivo ha rivolto un appello accorato:”Silvia…tra poco devo andare a Milano a presentare il mio libro…non c’ho voglia di pettinarmi! Dove sei Silvia Pizzi? Non ti licenzierò mai più! Guarda che testa che c’ho?! Come faccio ad andare a Milano così? Dove sei? Mi hai abbandonato brutta bestia! Vabbé dai, vado così lo stesso! Ciao, ciao, ciao…tanto…”. Unica, inimitabile Iva…

Iva Zanicchi, capigliatura “choc”

Rassicuriamo tutti i fan di Iva Zanicchi: l’Aquila di Ligonchio alla fine si è presentata ed è stata accolta da un mare di applausi. Nel commento a margine del video in cui chiedeva aiuta alla sua parrucchiera, la Zanicchi aveva “minacciato”:”Devo andare a Milano per la presentazione del libro, a questo punto credo che andrò così. Che ne pensate? Ci vediamo dopo alla Mondadori di Piazza Duomo! Un bacio”. Battute a parte, se sul suo account la Zanicchi si definisce con l’ironia che la contraddistingue “aspirante influencer” si può dire senza temere di fare torto alle sue colleghe più giovani che veramente poche di loro avrebbero avuto il coraggio di mostrarsi struccate e scompigliate come Iva. D’altronde la classe non è acqua e non svanisce mai. La prova? Il gradimento di un pubblico che sa riconoscere a distanza di anni il pedigree di un cavallo di razza.

