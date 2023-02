Iva Zanicchi “Blanco? Gli avrei dato un calcio in cu*o”/ “Elodie mi è piaciuta molto”

La sfuriata di Blanco sul palco del Festival di Sanremo 2023 è un caso. Il gesto del giovane artista sta facendo discutere e divide l’opinione pubblica. Iva Zanicchi come sempre ha le idee chiare, infatti a Oggi è un altro giorno ha dichiarato dapprima con moderazione: “Ho pensato che sia giovane, carino e bravo, ricco, troppo successo. Si può anche capire e perdonare”. D’altra parte, in quel momento avrebbe sfoderato una reazione diversa: “Lì per lì lo avrei preso a calci in culo”. Invece l’ha stupita in positivo Elodie: “Mi è piaciuta molto, assolutamente sì”, il giudizio di Iva Zanicchi.

Iva Zanicchi, gaffe in diretta: "Mina è morta, no?"/ Choc a Domenica In: "Vorrei..."

Iva Zanicchi su Olly, Elodie e Gassmann a Sanremo 2023

Iva Zanicchi ha parlato a Oggi è un altro giorno anche di Olly, che ha concluso la prima serata del Festival di Sanremo 2023 al penultimo posto: “Sei molto bravo, la classifica cambierà, vedrai. Devi anche avere la grinta di voler vincere, non devi solo partecipare. No? Hai capito ‘sti ragazzi…”. Un concetto che ha voluto ribadire: “Elodie mi è piaciuta moltissimo, anche Gassmann, è un ragazzo carino e molto bravo, mi è piaciuto molto”. Su Albano, Ranieri e Morandi che canteranno insieme: “È una cosa facile per gli uomini che si incontrino e cantino insieme come Ranieri, Morandi e Albano, mettere assieme tre donne di una certa età… mi hanno criticato, ma con chi farlo? Orietta Berti forse sì, anche Ornella Vanoni. Potremmo farlo anche dietro l’ambulanza con l’ossigeno”.

