Iva Zanicchi, caduta dalle scale: come sta?/ “Sospettano qualche microfrattura…”

Incidente per Iva Zanicchi: è caduta dalle scale

Iva Zanicchi è caduta dalle scale e racconta tutto in un video pubblicato sul proprio profilo Instagram. Tutto è accaduto dopo l’ultima puntata de Il cantante mascherato. Iva che nel video appare mentre è a letto non nasconde di essersi fatta molto male al punto che, inizialmente, le era stato consigliato di trascorrere qualche giorno in ospedale. «Domenica sera, dopo il Cantante Mascherato, sono caduta dalle scale. Una caduta orribile, qualcun altro si sarebbe ammazzato. Mi volevano portare all’ospedale, ma per il momento non ha voluto. Sono a letto per qualche giorno. Mi hanno fatto le lastre, sospettano qualche microfrattura. Vediamo se potrò restare a casa o se dovrò andare qualche giorno in ospedale», ha detto la cantante.

Nonostante il momento decisamente poco felice, la Zanicchi non perde il buon umore. «Vi tengo informati, per chi mi vuol bene. E per gli altri, pazienza… Ma penso positiva, finché son viva (citando Jovanotti, ndr). Non perdete il buon umore», ha concluso.

I messaggi degli amici

Il video di Iva Zanicchi non è passato inosservato e sono tanti i protagonisti del mondo dello spettacolo che hanno augurato una pronta guarigione alla cantante. “Ma Iva !! Cosa mi combini ?! Rimettiti presto“, ha commentato Simona Ventura. “Forza Iva”, ha aggiunto Alberto Matano.

“Iva mannaggia. Dai che sei una roccia”, è il messaggio di Paola Barale. E poi messaggi di supporto da parte di Monica Leofreddi, Paola Perego, Francesca Barra, Lorella Boccia e tutti i fan che la seguono da sempre con tanto affetto.

