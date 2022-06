Iva Zanicchi concorrente a Ballando con le stelle 2022?/ “Milly Carlucci l’ha scelta”

Iva Zanicchi concorrente di Ballando con le stelle 2022? Il rumor

Nonostante i maggiori programmi televisivi siano già in vacanza da qualche giorno, i lavori per la prossima stagione sono già avviati. Tra settembre e ottobre torneranno alcuni dei programmi più seguiti dal pubblico italiano, come Ballando con le stelle. Milly Carlucci, infatti, è già al lavoro per formare il cast che entrerà in scena, a quanto pare, a partire dal prossimo 8 ottobre (data non ancora ufficializzata). I rumor sui Vip che si metteranno in gioco quest’anno non mancano e tra questi c’è anche Iva Zanicchi.

Stando a quanto fa sapere il settimanale Oggi, come riporta anche il sito Bubino Blog, Milly Carlucci avrebbe scelto Iva Zanicchi per Ballando con le stelle 2022. D’altronde la cantante e scrittrice non ha mai fatto mistero di amare il suo programma e di volerci partecipare.

Iva Zanicchi a Ballando con le stelle 2022? I possibili concorrenti

In un’intervista rilasciata qualche tempo fa, Iva Zanicchi aveva appunto espresso il desiderio di partecipare allo show della prima serata di Rai 1: “Ho davvero una grandissima stima per Milly Carlucci. La stimo moltissimo per la sua professionalità e per la sua classe. È una donna eccezionale e il mio sogno è lavorare con lei. – e aveva così ammesso – Mi piacerebbe andare a Ballando, fare una prova, magari come ospite per una sera e poi se vedo che me la cavo bene magari il prossimo anno partecipo. Non è mai troppo tardi.”

Oltre alla Zanicchi, le indiscrezioni di queste settimane vorrebbero nel cast anche Paola Barale, Beppe Convertini, Bianca Guaccero, Violante Placido, tutti nomi che non sono ancora stati ufficializzati dai canali ufficiali del programma. Alla giuria, invece, confermati Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni, ai quali potrebbe aggiungersi anche Giancarlo Magalli.

