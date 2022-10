Iva Zanicchi e Samuel Peron/ “Io vado a Ballando con le stelle per vincere”

Iva Zanicchi e Samuel Peron protagonisti a Ballando con le stelle, ma anche a Oggi è un altro giorno. La cantante e il ballerino sono tra le coppie più attese della nuova stagione dello show di Milly Carlucci e c’è grande curiosità per l’esordio in programma domani. Ospiti di Serena Bortone, i due hanno parlato delle prime impressioni.

Dopo aver ironizzato sul timore nei confronti di Mariotto, Iva Zanicchi ha parlato del suo alto tasso di competitività: “Io vado a Ballando con le stelle per vincere. Tutti dicono che vanno lì per divertirsi, ma io vado con l’intento di vincere. Anche quando gioco a carte io voglio sempre vincere, se perdo butto via le carte (ride, ndr)”.

IVA ZANICCHI E SAMUEL PERON PROTAGONISTI A BALLANDO

Iva Zanicchi si è detta pronta a ricevere le critiche dalla giuria, pronta ad accettare tutto senza però arrivare all’insulto personale. Samuel Peron ha speso parole d’elogio per la sua nuova compagna di ballo: “Mi sta facendo un effetto bellissimo. Sono uscito dalle prove di questa mattina ridendo tantissimo”. La cantante ha poi parlato del suo rapporto con il ballo, nato da piccolissima, con il liscio: “Fino ai 17 anni ho ballato, poi ho iniziato a cantare e non ho più ballato. Mia madre era una grande ballerina”. Iva Zanicchi ha rivelato di voler ballare il valzer – “me la cavo abbastanza bene” – ma attende anche il rock & roll: “Ma come fa a buttarmi per aria, posso io passargli sotto le gambe”.

