Iva Zanicchi “Garage allagato, è un disastro”/ “Ha grandinato, chiamerò i pompieri!”

Brutta disavventura per Iva Zanicchi. A riprendere la compagna immersa nell’acqua in giardino è stato il suo compagno, Fausto Pinna. La Zanicchi ha infatti voluto testimoniare le conseguenze che pochi minuti di pioggia e grandine hanno avuto sul suo garage. “incredibile quanta acqua e grandine! Ecco la situazione davanti al mio garage…” ha scritto nella didascalia del video condiviso su Instagram, in cui spiega poi nei dettagli l’accaduto. “Oggi 11 luglio, guardate davanti al mio garage!” annuncia la Zanicchi, indicando la grande quantità d’acqua accumulatasi. “Pochi minuti, 10 minuti di pioggia e grandine e guarda qua che disastro! Io ora chiamo i pompieri…” ha ancora aggiunto “si son chiusi tutti i tombini, è stata la fine del mondo. 10 minuti di buio pesto e ora invece è così.. una follia quello che è successo. Guarda anche il cane come si è spaventato”.

Disavventura per Iva Zanicchi: il compagno Fausto Pinna riprende tutto

A riprendere tutta la scena con Iva Zanicchi che cerca di spazzare via almeno un po’ dell’acqua in eccesso c’è Fausto, che la cantante nomina in più di un’occasione. I due sono infatti legatissimi da molti anni, anche se non sono sposati. In un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Grand Hotel, la cantante ha infatti dichiarato che: “Fausto e io stiamo bene così, ci sosteniamo, ci nutriamo, cioè, lui nutre me perché è un cuoco sopraffino, e dopo quarant’anni insieme ridiamo ancora moltissimo. Non è già ‘tanta roba’, come dicono i ragazzi di oggi?” Il loro, d’altronde, è un rapporto forte e consolidato da molti anni passati l’uno al fianco dell’altra.





