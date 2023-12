Iva Zanicchi, il marito Fausto Pinna sta male/ “E’ così da mesi…”, la preoccupazione per la malattia

Iva Zanicchi non nasconde la preoccupazione per le condizioni di salute del marito Fausto Pinna: “Non sta bene da mesi…”

Iva Zanicchi è preoccupata per la salute del marito Fausto Pinna. Come in molti sanno, infatti, la dolce metà della cantante è da tempo alle prese con una malattia e la sua quotidianità è inevitabilmente cambiata. In una intervista rilasciata al magazine Nuovo TV, Iva Zanicchi ha affrontato l’argomento, condividendo col pubblico tutte le sue paure per il futuro del suo compagno. La cantante ha ammesso di essere nel bel mezzo di un periodo difficilissimo, a causa della malattia di Fausto Pinna.

“Non sta bene da mesi e quanto ci ha cambiato la vita…”, ha detto sconsolata Iva. La coach di Io canto generation, sempre nel corso di questa intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, ha così voluto fare un invito ai fan in occasione delle festività. “Vorrei fare anche un invito: visitate gli anziani nelle case di riposo. Ho avuto modo di andarci perchè Fausto si trovava in una struttura e ho visto la loro malinconia…Giovani, andate a regalare sorrisi…”.

Iva Zanicchi e gli auguri per il nuovo anno: “La salute è il bene più prezioso”

“Auguro a tutti la salute, è il bene più prezioso…”, ricorda ancora amareggiata Iva Zanicchi, con la speranza di ritrovare un briciolo di serenità in futuro. Adesso, per lei, è arrivato il momento di provare a distrarsi con il lavoro. Questa sera, mercoledì 27 dicembre, si giocherà la finale di Io Canto Generation e la stessa Iva si esibirà coi suoi ragazzi, d’altra parte come ha fatto fino alla semifinale di lunedì scorso.

Oltre ad Iva Zanicchi, ci sono altri coach vip all’interno del programma, che sono Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, l’ex suora Cristina Scuccia e infine Benedetta Caretta. Da non dimenticare la giuria composta da Claudio Amendola, Orietta Berti, Michelle Hunziker ed il cantante di Cellino San Marco Al Bano.

