Iva Zanicchi, incidente in vacanza/ Video: “Sono caduta al mare, che dolore!”

Iva Zanicchi, dopo una stagione televisiva abbastanza impegnativa, si gode le vacanze. La cantante su Instagram ha di recente postato molte immagini che la vedono al mare, intenta a rilassarsi. Ma è proprio qui, però, che la Zanicchi è stata vittima di un incidente. A raccontarlo è proprio lei con un video postato nelle ultime ore sul suo profilo Instagram: “Ah che doloreee! – scrive Iva Zanicchi, pubblicando un video che la vede sdraiata sul lettino mentre le viene fatto un massaggio alle braccia – Un massaggio con lei ti stronca! Prima sono caduta, al mare ma tutto bene niente di che! È forte lei!!! Ma che male!” continua la cantante, facendo dunque sapere di essersi fatta male. Ma cosa è accaduto precisamente? Cosa, nel video, la fa urlare di dolore? Non è chiara la dinamica dell’incidente in mare di Iva Zanicchi, ciò che è certo è che per fortuna non si tratta di una cosa grave.

Iva Zanicchi, il bacio di Fausto Pinna dopo l’incidente al mare

Infatti nel filmato pubblicato su Instagram, la Zanicchi, pur urlando per il dolore in alcuni casi, scherza e fa ironia, facendo intendere che si tratta comunque di un dolore sopportabile. Probabilmente la cantante è scivolata mentre si accingeva ad andare in acqua, facendosi male al braccio. Un’ipotesi che rimane tale al momento, in mancanza di conferma. A consolarla c’è comunque il suo compagno Fausto Pinna, come palesa il video postato subito dopo che li vede intenti a scambiarsi un bacio innamorato. La Zanicchi, poi, accompagna al bacio questa didascalia: “Oggi è la giornata internazionale del BACIO. Il bacio è importantissimo, è il preludio all’amore! Ma pensate anche il primo bacio che dà una mamma al bambino, è bellissimo il bacio è amore! E nel video ho dato un bacio al mio Pippi per festeggiare questo giorno. BUON BACIO A TUTTI!!”





