Iva Zanicchi, incidente prima di Ballando/ Cade e si fa male: “Brutta distorsione”

Incidente per Iva Zanicchi. La cantante, che ha da poco festeggiato 81 anni, è scivolata e ha sbattuto il piede, facendosi molto male. È stata lei stessa a raccontarlo in un video, pubblicato su Instagram, in cui la si vede proprio durante una visita medica, con tanto di piede fasciato e dolorante. “Ecco qua, sono scivolata e ho sbattuto il piede, non è rotto ma è una brutta distorsione e fa molto male!”, ha scritto la cantante, reduce da tre serate su Canale 5 in cui ha ripercorso con tanti ospiti la sua carriera musicale. Nelle immagini Iva appare abbastanza sofferente, il medico che le visita il piede fasciato ritiene necessaria una lastra, anche se pare escludere la presenza di una frattura. Un incidente che ci porta immediatamente a pensare alla sua partecipazione a Ballando con le stelle prevista per domani, 4 dicembre, su Rai 1.

Iva Zanicchi si infortuna: salta Ballando con le stelle?

Iva Zanicchi avrebbe dovuto essere una dei ballerini per una notte della prima semifinale di Ballando con le stelle, prevista appunto per domani. Eppure, visto l’incidente che ha da poco subito, sembra quasi impossibile che la vedremo domani sul palco di Rai 1. Un anno piuttosto sfortunato per lo show di Milly Carlucci che, dopo il malore di Andrea Iannone in diretta, Mietta col Covid, l’infortunio della maestra di Al Bano e altri numerosi acciacchi ai concorrenti in gara, deve rinunciare anche alla presenza di Iva Zanicchi.

