Abbiamo sperato tutti che questo momento non arrivasse mai, ma il tumore al polmone di Fausto Pinna ha avuto la meglio su di lui, per il grande dolore di Iva Zanicchi. Il famoso produttore musicale, che si è occupato prevalentemente dei brani della cantante, è morto a 74 anni dopo una lunga lotta contro il cancro. In quest’ultimo periodo, Iva Zanicchi aveva sempre cercato di sdrammatizzare rispetto a questo aspetto buio della loro vita, specialmente dopo la diagnosi, avvenuta molto tempo fa. Per ora, l’unica dichiarazione della cantante è stata al Resto del Carlino, alla quale ha solo dichiarato di provare un dolore fortissimo. Del resto loro due rappresentavano una delle coppie più amate e unite dello spettacolo.

Sempre insieme, sempre ironici e determinati a far fronte a questa pagina oscura della loro vita. La storia d’amore tra il produttore e la cantante di “Zingara” è iniziata quasi per caso, alla fine degli anni ’80, quando Iva non aveva assolutamente intenzione di avere una storia seria con un uomo. Poi, piano piano sono diventati sempre più indispensabili l’uno per l’altra: “Un amore maturo, nato e cresciuto nel tempo. Negli anni si è approfondito sempre di più“, ha raccontato spesso la cantante che nell’ultimo periodo si era allontanata dalle scene proprio per stare vicino a Fausto Pinna.

Durante il mese di aprile 2024, infatti, la Zanicchi aveva detto ai fan di doversi prendere una pausa, annunciando lo stop per i successivi eventi e i concerti. Fausto Pinna era ammalato dal 2020, e la cantante ha talvolta ricordato di quando gli avevano dato solo due mesi di vita, cosa che poi non si è rivelata – fortunatamente – veritiera, dato che grazie alle cure Fausto ha vissuto diversi anni in più. Il loro amore ha sempre trovato la forza nell’ironia, nonostante i medici fossero piuttosto pessimisti.

Iva Zanicchi ha sempre celebrato la loro relazione come qualcosa di divertente: “In una coppia non bisogna mai annoiarsi, e io e Fausto ci divertiamo molto.”, ha spiegato, confessando di non averlo mai tradito nonostante gli sguardi, che ogni tanto le cadono anche su altri uomini. Iva Zanicchi, oltretutto, non l’ha mai voluto sposare: “Non è più tempo. Nel sacramento del matrimonio ci credo, ma mi sono sposata in chiesa già una volta…”. Nonostante ciò, lo considerava suo marito a tutti gli effetti.

